Peinlich oder okay? Was heute Abend bei „Wer wird Millionär?“ passiert, wird die RTL-Zuschauer spalten

Eine sehr, sehr ungewöhnliche Variante von „Wer wird Millionär?“ läuft am Montagabend bei RTL. Vor allem ein Punkt könnte die Fans spalten.

Köln - Klar, „Wer wird Millionär?“ ist Unterhaltung. Aber welche mit Anspruch. Dafür sorgt zuallererst natürlich der hoch angesehene Günther Jauch, bei dem es schon eine Meldung ist, wenn er mit einem Schlabberpulli in einer Weinhandlung auftaucht. Und bei dem die Witzchen, wenn es welche gibt, meistens subtiler Art sind (wenngleich es Ausnahmen gibt). Und natürlich ist es auch der Kontext einer Quiz-Show, der dem Format „Wer wird Millionär?“ eine Seriosität gibt.

„Wer wird Millionär?“ bei RTL mit „Hüttengaudi“

Diese bricht RTL am Montagabend aber ganz bewusst und offen auf. Denn ab 20.15 Uhr läuft eine Spezial-Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ unter dem Motto „Hüttengaudi 2019“. Ja, richtig gelesen. Die „Wer wird Millionär?“-Arena wird zur Après-Ski-Sause.

DJ Ötzi bei „Wer wird Millionär?“ - und er singt!

Vor allem ein Stargast dürfte die Zuschauer spalten: DJ Ötzi. Er wird gemeinsam mit Günther Jauch die Auswahl-Fragen präsentieren. Und sogar singen. DJ Ötzi und „Wer wird Millionär?“ - passt das? Peinlich oder eine Gaudi? Das wird der Abend zeigen. Die ersten Bilder, die RTL veröffentlicht hat, beweisen jedenfalls schon mal, dass DJ Ötzi vor Skiern ins Mikro schmettert.

Und noch etwas kündigt RTL an: Die Kandidaten seien ausschließlich Menschen, „die etwas mit Skifahren, der Skiindustrie, der Hüttengaudi oder dem Winter im Allgemeinen zu tun haben“. Um die zu finden, gab‘s sogar ein Facebook-Posting auf der Seite des Deutschen Ski-Verbands - ob in Kooperation mit RTL oder nicht, bleibt unklar.

Die Skihütte Schanze aus dem Sauerland erklärte jedenfalls dass ihr „Hüttenmichel“ dabei sein werde am Montagabend.

Ob der „Hüttenmichel“ absahnt? Oder am Ende doch nur alle über DJ Ötzi diskutieren? Dessen Auftritt bei der wohl aufgezeichneten Sendung findet an einem für ihn besonderen Tag statt: Der Österreicher feiert nämlich diesen Montag seinen 48. Geburtstag.

Er wurde am 7. Januar 1971 als Gerhard Friedle in St. Johann in Tirol geboren. Sein Markenzeichen ist die Mütze. Wohl nicht nur, weil sie beim Après-Ski warm hält. Nur ganz selten zeigt er sich ohne. Hier gibt es ein Foto von ihm ohne Mütze.

