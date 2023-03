„Wer weiß denn sowas?“: Fulda-Frage beschäftigt Promis in ARD-Quizshow

Die ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ läuft von Montag bis Freitag um 18 Uhr. © Georg Wendt/dpa

In der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ mussten sich Axel Milberg und Bernhard Hoëcker einer kniffligen Frage stellen. Wie sie sich geschlagen haben, erfahren Sie hier:

Fulda - Bei „Wer weiß denn sowas“ handelt es sich um eine Quizshow, die im Ersten ausgestrahlt wird. Moderator der Show ist Kai Pflaume. Die ARD-Sendung läuft montags bis freitags abends um 18 Uhr. In der Folge, die am Montagabend (13. März) ausgestrahlt wurde, gab es unter anderem eine Frage, die sich um Fulda drehte.

Warum der „Mast 9108“ ein Güterschuppen-Dach durchstößt, erklärt fuldaerzeitung.de.

Dem Team Axel Milberg und Bernhard Hoëcker wurde folgende Frage gesellt: „Der Hochspannungsmast mit der Kennung Mast 9108 in Fulda..?“. Die Antwortmöglichkeiten: a) trägt einen Strohhut, um angriffslustige Krähen fernzuhalten, b) übertrifft mit einer Gesamthöhe von 332m knapp den Eiffelturm oder c) durchstößt am Hauptbahnhof das Dach eines Güterschuppens. Die Promis einigten sich schließlich auf die Antwort c - und lagen damit richtig.