„Pocher vs. Wendler“: Pocher gewinnt schräges Duell - Wendler muss demütigende Worte an den Comedian richten

Seit Wochen liefern sich Oliver Pocher und Michael Wendler bei Instagram einen Schlagabtausch. Bei RTL kommt es nun live zum Showdown. Das Duell im Live-Ticker.

Oliver Pocher parodiert Michael Wendler seit Wochen bei Instagram .

parodiert seit Wochen bei . Am Sonntag kommt es zum großen Duell live im TV .

. RTL zeigt „Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!“ zur Primetime.

„Pocher vs. Wendler“: Pocher gewinnt schräges Duell

23:22 Uhr: Der Text ist eine Art Gratulation oder Entschuldigung. Die Kontrahenten umarmen sich und erklären ihren Social-Media-Beef für beendet. Ein doch ziemlich überraschendes Ende der Sendung.

23:18 Uhr: Jetzt folgt die Demütigung. Der Wendler muss einen vorgegebenen Text an Pocher richten. Der Comedian darf es aufnehmen. Das Video sehen wir sicher schon bald auf Pochers Instagram-Account.

23:16 Uhr: Michael Wendler steht freiwillig auf. Das heißt, es ist aus. Pocher hat gewonnen.

23:15 Uhr: „Es muss alles richtig sein, Micha“. Pocher erhöht den Druck auf den Wendler.

23:11 Uhr: Der Wendler verliert immer weiter an Boden. Es sieht nach einem Sieg für Pocher aus.

23:05 Uhr: Wontorra zeigt Pocher für eine Äußerung die rote Karte. Der Comedian stürzt eine Stufe ab.

23:01 Uhr: Pocher und der Wendler werden an Seilen hochgezogen. Wontorra stellt Schätzfragen. Der Verlierer wird eine Stufe herunter gelassen. Wem das Wasser als erstm bis zum Hals steht, hat das Duell verloren. Jetzt kommt Pochers Vorsprung zum Tragen. Er führt mit sieben Stufen Vorsprung. Der Wendler ist dem Eiswasser schon sehr nah. Er darf sich nur wenige Fehler erlauben.

22:55 Uhr: Eine Tonne mit Eiswasser wird ins Studio gefahren.

RTL: Wendler leckt an Lauras Arm

22:54 Uhr: Der Wendler leckt fleißig an Lauras Arm, den richtigen Geschmack kann er aber nicht erraten. Die Runde geht an die Pochers. Und auch die zweite Runde entscheiden sie. Nach neun Spielen steht es 9:2. Jetzt folgt das große Finale.

22:46 Uhr: Das letzte Spiel heißt „Du schmeckst so gut“. Oliver und Michael müssen Essen erraten, das ihren Frauen auf den Unterarm geschmiert wird. Pocher ist hartnäckig, fragt den Wendler: „Werdet ihr heiraten?“ Der Wendler antwortet „Nein“.

22:44 Uhr: Alle ersten zehn Eier sind hartgekocht. Damit steht fest: Weil der Wendler anfängt, verliert er das Spiel. Es steht 8:2. Laura weiß nicht, welches Ei sie nehmen soll. Ihr Freund gibt den Tip: „Nimm einfach eins, die sind alle roh.“ Das gefällt auch Pocher.

22:38 Uhr: Spiel acht heißt „Wer hat Eier?“ Wieder sind die Frauen involviert. Von 15 Eiern sind zehn gekocht und fünf roh. Die Frauen wählen Eier aus und bringen sie ihren Partnern. Sie müssen dann die Eier gegen die Stirn schlagen. Wer als erstes zwei rohe Eier erwischt, hat verloren.

22:35 Uhr: Bei der Frage, wer häufiger das Handy nutzt, geht der Punkt an die Pochers. Bei der Frage, wer öfter die Geschirrspülmaschine ausräumt, haben beide Teams Übereinstimmungen. Damit geht das Spiel an Oliver Pocher.

22:32 Uhr: Der Wendler sagt, er sei 18 gewesen. Das hat Laura auch notiert. Doch Wendler sagt, Laura kenne die Wahrheit und sie würde ihn nicht reinreiten. War er deutlich jünger? Keine Übereinstimmung bei den Pochers. Oliver sagt 17, Amira hatte 16 notiert. Es entbrennt eine Diskussion zwischen den beiden.

22:22 Uhr: „Wie alt waren Michael und Oliver beim ersten Mal“? Laura zögert, will aber nichts auf die Tafel schreiben. Dann notiert sie doch etwas.

22:20 Uhr: „Was tragen Laura und Amira beim Schlafen?“. Laura trägt Michas Schlafanzug-Shirt, er weiß das allerdings nicht. Übereinstimmung bei den Pochers.

22:18 Uhr: „Haben Oliver oder Michael schonmal gekifft“, lautet die nächste Frage. Beide Teams haben Übereinstimmungen. Pocher spricht von Haschkeksen, der Wendler sagt, er habe nie gekifft.

22:15 Uhr: „Welches Körperteil würdest du an deinem Partner am liebsten ändern“, lautet die erste Frage? Amira notiert Bauch, Pocher nennt Bauch. Laura schreibt „keins“ auf. Darauf kommt Michael aber nicht.

22:12 Uhr: „Ich kenne dich, Schatzi“, lautet das nächste Spiel. Ein Übereinstimmungsspiel. Der Wendler setzt alles auf eine Karte und spielt seinen Joker.

22:11 Uhr: Wendler-Fans halten Plakate gegen Pocher in die Luft.

22:08 Uhr: Lauras Schatzi-Anfeuerungen helfen alles nichts. Pocher entscheidet auch dieses Spiel für sich. Nun steht es 6:2.

„Pocher vs. Wendler“ (RTL): „Schatzi, dein Autoschlüssel“

22:04 Uhr: Die Männer müssen mit einem Schwamm, der am Helm befestigt ist, an einem Eimer Wasser aufnehmen und den Schwamm in einer Säule ausdrücken. Darin befindet sich ein Autoschlüssel. Je mehr Wasser in der Säule ist, desto höher steigt der Schlüssel.

22:02 Uhr: Das nächste Spiel heißt „Schatzi, dein Autoschlüssel“. Hier sind wieder die Frauen mit von der Partie. Pocher will von Laura wissen, ob sie dem Wendler das besagte Auto tatsächlich gekauft hat. „Also nicht geleast?“ Laura bestätigt den Kauf.

21:59 Uhr: Weil der Wendler bei einem Rätsel falsch liegt, gewinnt Pocher - und kriegt satte drei Punkte. Es heißt jetzt 5:2.

21:49 Uhr: Pocher ist pfiffiger, bei einem Rätsel unterläuft ihm aber ein Flüchtigkeitsfehler. Das Publikum ruft rein. Pocher wird ausfällig und nennt Leute im Publikum „Mettfressen“. Da hätte Wontorra eigentlich eingreifen müssen.

+ Bilderrätsel © TV Now

21:45 Uhr: Die Kandidaten müssen Bilderrätsel erraten, die Beleidigungen darstellen. Jetzt zieht Pocher den Joker. Gewinnt er das Spiel, kriegt er satte drei Punkte.

21:41 Uhr: Spiel fünf heißt „Das gibt ne Anzeige“. Bevor das Spiel beginnt, klärt der Wendler auf. Er habe auf eine Anzeige verzichtet, weil Pocher Inhalte auf seinem Instagram-Account, die für Michael unter die Gürtellinie gingen, gelöscht hat.

21:40 Uhr: Team Pocher gewinnt und gleicht damit wieder aus.

21:35 Uhr: Spiel vier lautet Kissenschlacht. Beide Teams haben Kissen in ihrer Hälfte liegen. Wer schafft es, mehr seiner Kissen in des Gegners Hälfte zu werfen?

21:31 Uhr: Der Wendler macht‘s. Es heißt 2:1 in Spielen.

„Pocher vs. Wendler“ (RTL): Laura Müller zieht ihr Oberteil aus

21:30 Uhr: Nur noch zehn Karten liegen, aber Oliver findet kein Pärchen. Amira ist außer sich - und kriegt Wasser von ihrem Liebsten ins Gesicht.

21:28 Uhr: Der Wendler scheint Durst zu haben. Er findet drei weitere Pärchen und trinkt jedes Mal.

21:27 Uhr: Drittes Pärchen für Michael. Pocher ist jetzt unter Zugzwang.

+ Das Pocher-Wendler-Memory © TV Now

21:25 Uhr: Pocher findet das nächste Pärchen und er schüttet sich das Glas selbst ins Gesicht. Er braucht offenbar eine Abkühlung.

21:24 Uhr: Wendler deckt das erste Pärchen auf. Jetzt dürfte er Pocher ein Gläschen Wasser ins Gesicht schütten. Doch er trinkt es lieber.

21:20 Uhr: Ein Raunen geht durchs Studio. Laura Müller zieht ihr Oberteil aus. Pocher verzögert das Spiel.

21:13 Uhr: Doch alle Anfeuerung hilft nichts. Wontorra zählt nur 16 Wäscheklammern. Das heißt, Disziplin zwei geht an Pocher. Und damit auch Spiel zwei.

21:12 Uhr: Gefühlt 30 Mal ruft Laura Müller „Schatzi“ ihrem Liebsten entgegen.

21:10 Uhr: Pocher will vom Wendler ständig Details zu dessen Liedern wissen. Wontorra wird‘s zu bunt und verwarnt Pocher.

21:08 Uhr: Disziplin zwei lautet: Wie viele Wäscheklammern können sich die Kandidaten ins Gesicht tackern? Amira sagt 24, Laura denkt 25.

21:07 Uhr: Gut gepokert. Pocher kann sich 10 Gegenstände merken. Disziplin eins gewinnt der Comedian.

21:01 Uhr: In der ersten Disziplin müssen die Frauen tippen, wie viele von 20 Gegenständen sich die Männer innerhalb von 60 Sekunden merken können. Amira sagt zehn, Laura ist vorsichtiger. Sie traut ihrem Wendler lediglich sieben Gegenstände zu. Es geht um Gegenstände in einem Kühlschrank. Der Münzwurf sagt: Pocher spielt.

20:56 Uhr: Spiel zwei heißt „Mein Typ kann‘s besser“. Amira Pocher und Laura Müller sind jetzt gefragt.

20:48 Uhr: „Wendler oder nicht“ geht an den Wendler! Es heißt 1:0.

20:47 Uhr: Schwierige Entscheidung für Wontorra! Der Video-Schiedsrichter muss entscheiden. Und er sagt: Punkt für beide. Es gibt ein Stechen.

20:45 Uhr: Es steht Spitz auf Knopf. Spiel eins entscheidet sich beim letzten Lied.

20:36 Uhr: Pocher und Wendler schlüpfen in Hand-Kostüme. Im 1. Spiel müssen sie rückwärtsgespielte Lieder erkennen. Ist es ein Wendler-Song, oder nicht? Vor ihnen liegen Matten mit Wendler-Köpfen darauf - „ Wendler-Song“ oder „Kein Wendler-Song“. Auf die Matten müssen sich die Kandidaten werfen. Das schwierigste scheint zu sein, in den Kostümen wieder aufzustehen.

+ Liederraten im Hand-Kostüm © TV Now

20:33 Uhr: Wontorra erklärt die Spielregeln. Neun Spiele werden gespielt, für einen Sieg gibt es einen Punkt. Dazu hat jeder Spieler eine Joker-Karte, mit der er einmalig einen Spieleinsatz verdreifachen kann.

20.30 Uhr: Die Frauen der Kontrahenten werden vorgestellt, Laura Müller und Amira Pocher. Auf Lauras Aussage, sie habe kein Geschenk für Pocher, konterte der Comedian: „Das ist in Ordnung, wenigstens bist du angezogen.“

20.24 Uhr: Pocher erlaubt sich gleich zu Beginn der Show eine Spitze gegen Wendler. Dessen Fans nennt der Comedian „Gläubiger“. Wontorra ermahnt ihn, derartige Aussagen könnten zu einer Strafe führen. Der Wendler nimmt die Attacke stoisch auf.

20:21: Michael Wendler betritt unter gehörigem Applaus das Kölner Studio. Kurz darauf fährt Oliver Pocher auf einem Segway ins Studio.

20.16 Uhr: Laura Wontorra pfeift die Show an. Die Moderatorin freut sich auf einen unterhaltsamen Abend. Sie räumt gleich ein, es sei keine abgesprochene Sache gewesen. Erst letzte Woche am Sonntagmorgen sei entschieden worden, dass es die Show gibt.

19.55 Uhr: Nicht mehr lange, dann geht das große Duell los: Oliver Pocher ist bereit, wie auf seinem Twitter-Profil zu sehen ist.

Update vom 1. März, 9.39 Uhr: Oliver Pocher hat im Vorfeld zum Duell mit dem Wendler vorgelegt. Zusammen mit dem Youtuber Phil Laude hat Pocher eine Version von „Nicht lachen“ gespielt. Bekannt geworden ist dieses Spiel durch Joko und Klaas in „Circus Halligalli“.

In der Pocher-Laude-Version wurden in 4 Minuten und 52 Sekunden gegenseitig „Wendler-Witze“ erzählt. Der Verlierer musste dann eine Stunde die kurze Version „Egal“ von einem Wendler-Song anhören.

So lief das Spiel ab:

ACHTUNG SPOILER

Der Pocher hat diesen Wettkampf gewonnen. Und ja, Phil Laude hat sich eine Stunde „Egal“ angehört. Da gibt es sogar ein Beweisvideo.

Update 29. Februar, 13.07 Uhr: Oliver Pocher und Michael Wendler lieferten sich bei „Let‘s Dance“ einen Schlagabtausch. Eine extrem freizügige Laura Müller erntete Kritik.

News vom 28. Februar, 16.00 Uhr: Köln - Am Sonntagabed kommt es zum Showdown: Bei RTL steigt das große Duell zwischen Michael Wendler und Oliver Pocher. Der Privatsender zeigt die Show mit dem Namen „Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!“ zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

Seit Wochen liefern sich der Wendler und der Comedian einen Instagram-Krieg. Pocher legte mit zahlreichen Parodien vor, Wendler konterte. In seinem neuesten Anti-Wendler-Beitrag bei Instagram* gießt er nochmal ordentlich Öl ins Feuer.

Mit dem Bild nimmt er offenbar den großen Altersunterschied zwischen Laura Müller und dem Wendler, der offenbar einen Heiratsantrag vor laufenden Kameras plant, aufs Korn.

Oliver Pocher gegen Michael Wendler: Das große Duell live bei RTL

Nun soll der Streit in einem Fernsehduell live entschieden werden. RTL gab bereits erste Details zur Show bekannt: So messen sich die beiden zunächst in neun Spielrunden, in denen sie Punkte sammeln können. Um das Konto aufzustocken, spielen in einigen Runden auch die Partnerinnen mit: Wendlers Freundin Laura Müller, die mit Playboy-Fotos nachlegte, und Pochers Frau Amira. Der Schlagabtausch gipfelt im großen Finale, wo den Kontrahenten eine Überraschung erwartet, wie es auf rtl.de heißt.

Durch die Show führt Laura Wontorra als Moderatorin. Der Sender versichert: Sollten der Wendler und Pocher das Duell nicht erst nehmen, darf Wontorra gelbe und rote Karten verteilen. Bei Rot gibt es Punktabzug.

