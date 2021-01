DSDS (2021): Probleme häufen sich – kaum Live-Shows, Wendler tobt und kostet

DSDS 2021 ist mit der 18. Staffel heftig kritisiert. Jetzt werden auch noch Liveshows gestrichen und der Wendler tobt auf Instagram – RTL fordert jetzt Schadensersatz.

Köln – „Deutschland sucht den Superstar“ ist in diesem Jahr umstrittener als je zuvor. Zum einen macht die Kontroverse um den Verschwörungstheoretiker und Ex-Juroren Michael Wendler noch immer Schlagzeilen, zum anderen muss das Format nun Kosten einsparen. Da wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr kein Publikum im Studio sein wird, haben die Verantwortlichen die Sendung kurzerhand von den MMC-Studios in Köln in die kleinere – und billigere – Gebläsehalle in Duisburg verlegt. Darüber hinaus hat Produzent Marc Orthen ganz plötzlich aus „privaten Gründen“ mitten in der Staffel das Handtuch geworfen. Seinen Job übernimmt vorerst Crew-Kollegin Lea den Hartog. nordbuzz.de hat alle Infos zu den Probleme, denen „DSDS“ sich nun stellen muss. Auch die Fans sind in diesem Jahr zwiegespalten. Einige halten zu Michael Wendler, der wegen seines Rauswurfs in den bereits gedrehten Folgen unkenntlich gemacht wurde, andere beschweren sich über talentlose Comedy-Kandidaten. Der Wendler selbst weist immer noch alle Vorwürfe von sich. Der geplatzte Deal scheint ihn nicht zu stören, die 350.000 Euro, die RTL dem Schlagerstar schon bezahlt hatte, will der Sender aber wiederhaben. „Bild“ berichtet, dass RTL von Michael Wendler insgesamt 1,5 Millionen Euro Schadensersatz fordere. // *nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.