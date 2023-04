Welcome to Wrexham: Deadpool-Star Ryan Reynolds‘ Fußballverein gelingt der Aufstieg

Offizielles Poster der Dokuserie „Welcome to Wrexham“ © FX

„Deadpool“-Star Ryan Reynolds und Rob McElhenney, bekannt aus „It‘s Always Sunny in Philadelphia“, haben ihren walisischen Fußballverein AFC Wrexham in die vierthöchste Liga Englands geführt. Sogar Prinz William gratulierte.

Die schönsten Geschichten schreibt der Sport: Zwei Amerikaner, die keine Ahnung vom Fußball haben, übernehmen einen Traditionsverein in der fünften englischen Liga, und schaffen den Aufstieg. Klingt ein bisschen wie „Ted Lasso“, doch hat sich so in Wahrheit zugetragen. Dokumentiert wurde das Ganze in der FX-Dokuserie „Welcome to Wrexham“, die man hierzulande via Disney+ streamen kann. Und die zwei Hauptakteure sind der Filmstar Ryan Reynolds („Deadpool“, „Free Guy“) sowie sein Freund und Kollege Rob McElhenney („It‘s Always Sunny in Philadelphia“, „Mythic Quest: Raven‘s Banquet“).

Am Wochenende gelang ihrem AFC Wrexham, den die beiden seit 2020 als Klubchefs anführen, der langersehnte Aufstieg aus der National League in die League Two, bei der es sich um die vierthöchste Spielklasse im englischen Fußball handelt. Das Team gewann im entscheidenden Relegationsspiel drei zu eins gegen Boreham Wood. Via Twitter gratulierten auch der Prinz und die Prinzessin von Wales, William und Kate: „Ein Verein mit solch einer erstaunlichen Geschichte, der sich auf eine sehr aufregende Zukunft in der Football League freuen kann. Ihr macht Wales stolz.“ Weitere Infos lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)