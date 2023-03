Welche neuen Serien und Filme kommen im April 2023 zu Amazon Prime Video?

Was gibt es Neues bei Amazon Prime Video? © Amazon Prime Video

Was Amazon Prime Video im April 2023 so an Filmen und Serien auf die Plattform bringt, steht nun fest. Neben der letzten Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel gibt es auch noch die neuen Serien Citadel, Dead Ringers oder Greek Salad. Bei den Filmen hat man beispielsweise Birds of Prey, Candyman oder The Many Saints of Newark im Angebot.

Welche Highlights präsentiert Amazon Prime Video im April 2023 (hier zu den neuen Filmen und Serien im März)? Das verraten wir Euch nachfolgend. Der Abschied von Midge in „The Marvelous Mrs. Maisel“ steht an, „Citadel“ ist die zweitteuerste Serie der Geschichte des Streamingdiensts und auch „Dead Ringers“ und „Greek Salad“ sind neu, genauso wie eine frische Runde von „LOL“.

Im Filmbereich kann man das „The Sopranos“-Sequel „The Many Saints of Newark“ oder den Horrorstreifen „Candyman“ sowie „Old“ streamen. Eine tabellarische Übersicht aller Neuheiten finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)