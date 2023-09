„Reiß dich zusammen“: Andrea Kiewel gehen Mario Barths Sprüche im Fernsehgarten zu weit

Von: Jonas Erbas

Im „ZDF-Fernsehgarten“ scherzte Mario Barth über Hebammen und Neugeborene – zu viel des Guten für Andrea Kiewel?

Mainz – Eigentlich kennt man Mario Barth (50) als frechen Sprücheklopfer, der nur selten ein Blatt vor den Mund nimmt. Im „ZDF-Fernsehgarten“ präsentierte der Berliner am Sonntag (3. September) eine ganz neue Seite von sich, als er seine Kochkünste unter Beweis stellte. Gescherzt wurde natürlich trotzdem reichlich – für Andrea Kiewel (58) war der ein oder andere Spruch aber offenbar zu derbe.

Mario Barth im „ZDF-Fernsehgarten“: Andrea Kiewel lacht nicht immer mit

Gegen Ende der „Rock im Garten“-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgarten“ gab Mario Barth noch einmal Teile seines aktuellen Programms zum Besten. Das habe es in sich, versprach der Komiker – und merkte an: „Bin gespannt, wann sie mir den Strom abdrehen.“ In welche Richtung die Gags abzielten, wurde schnell klar: „Ich gender zum Beispiel nicht – kann ich nicht, ich habe einen Schulabschluss“, lästerte der Comedian.

Doch bei Andrea Kiewel kam nicht jeder Witz so gut an: Als Mario Barth erzählte, er habe im Kreißsaal der Geburt einer fremden Frau beigewohnt, tadelte die Moderatorin ihren Gast, nachdem dieser eine Hebamme – ihrer Figur wegen – mit einer „DDR-Meisterin im Kugelstoßen“ verglichen hatte. „Du bist so ein Arsch“, schimpfte die 58-Jährige und boxte spielerisch die Schulter des Comedian. Anschließend erklärte sie, dass Hebammen ja immerhin bei der Entbindung mithelfen müssten.

Andrea Kiewel ermahnt Fernsehgarten-Gast Mario Barth: „Reiß dich mal zusammen“

Auch damit, wie Mario Barth die Szene der Geburt schilderte, missfiel Andrea Kiewel sichtlich. „Das ist nicht wie im Film, dass die sauber sind, so im weißen Handtuch, und riechen nach Aprilfrische“, erläuterte der Comedian und imitierte dann röchelnd Würgegeräusche, die seinen Ekel untermalen sollten. „Reiß dich mal zusammen“, forderte die „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin ihren Gast auf, ermahnte ihn mit einem Klaps auf die Hand und rief empört: „Denkst du, du sahst besser aus?“

Im „ZDF-Fernsehgarten“ scherzte Mario Barth unter anderem über die Figur einer Hebamme sowie den Anblick von Neugeborenen – für Andrea Kiewel offenbar teilweise zu derbe … © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten

Mario Barths angewiderte Bemerkung, das Kind sei „voller Schmatatta“ gewesen, ließ Andrea Kiewel kalt. „Na und? Kannst du abwaschen“, zeigte sie sich wenig beeindruckt. Dass der Comedian allen Müttern seinen „größten Respekt“ aussprach, stimmte die 58-Jährige dann allerdings wieder gnädig. Zuvor hatte Andrea Kiewel die Bemerkung eines Fernsehgarten-Gasts bereits als Beleidigung aufgefasst. Verwendete Quellen: „ZDF-Fernsehgarten“ (ZDF/ZDFmediathek, Ausgabe vom 3. September 2023). zdf.de