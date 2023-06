Geldberg wächst weiter: Erstes Restaurant in Spanien verkauft eigenen Wein der Geissens

Von: Volker Reinert

Das Imperium der Kölner Kult-Familie „Die Geissens“ vergrößert sich weiter. Nun verkauft die bekannte TV-Familie auch ihre ersten eigenen Weine. Das erste spanische Restaurant bietet ab sofort den Geiss‘schen Tropfen an.

Denia - „Die Geissens“ sind immer für Überraschungen gut. Jetzt ist ihnen der nächste große Coup gelungen: Sie haben das erste Restaurant in Spanien mit ihren eigenen Weinen beliefert, die dort ab sofort verkauft werden. Ein Video der Belieferung postete Robert Geiss (59) am Freitag (16. Juni 2023) auf seinem Instagram-Kanal.

„Die Geissens“: Sie sind unter die Weinhändler gegangen

Im Video ist zu sehen, wie Robert Geiss mit zahlreichen Helfern redet, die seinen Wein aus einem Auto laden und in ein Restaurant bringen. Der Unternehmer fragt, ob der Transport gut geklappt habe und erklärt, dass sie Rosé,- Rot- und Weißwein abgeholt hätten. Ein Helfer hatte zunächst überhaupt nicht verstanden, dass es sich bei den Weinen, um Weine von Robert Geiss und seiner Familie handelt.

„Ach, das ist dein Wein?“, fragte er perplex. Robert konterte ganz cool, so wie ihn ganz Deutschland kennt: „Ja klar, wir haben den jetzt hier in Denia unterwegs und was geht mehr?“

Zu einem Lokal-Gast, der draußen an einem Tisch sitzt, sagt der Unternehmer nur: „Sind jetzt alle am Start hier. Ich bin nicht Schuld an der Fettleber.“ Außerdem versicherte Geiss, dass er neuen Wein vorbeibringen werde, sobald der gelieferte leer ist. Auf seinem Instagram-Account schrieb er überdies: „In heißen Tagen ist der Rosé - und Weißwein wirklich der Hammer. Prost!“

Die TV-Karriere von Carmen Geiss Die Kölnerin Carmen Geiss (58) wurde im Jahr 1982 zur „Miss Fitness“ gewählt. in den 1990er-Jahren schnupperte sie zum ersten Mal in die TV-Landschaft. So war sie zwei Jahre lang in der RTL-Sendung „Rudis Urlaubsshow“ an der Seite von Rudi Carrell († 71) zu sehen. Seit 2011 ist sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert und den gemeinsamen Töchtern Davina (20) und Shania (18) bei RTLZWEI in ihrer Reality-Doku „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ zu sehen. In der siebten Staffel der RTL-Sendung „Let‘s Dance“ tanzte sich Carmen Geiss 2014 an der Seite von Profi-Tänzer Christain Polanc (45) bis auf den dritten Platz. Im Mai 2021 gewann Geiss gegen Claudia Effenberg (57) in der ProSieben-Show „Schlag den Star“.

Fans und Promis feiern Robert Geiss auf Social Media

Ex-Formel 1-Rennfahrer Ralf Schumacher (47) kommentierte mit den Worten: „Das wird aber stressig, wenn du überall selbst liefern musst“. Fans der RTLZWEI-Famile sind hellauf begeistert vom neuen Projekt. Ein Fan schreibt: „Robert hat immer gute Ideen, um finanziell was zu erreichen. Alles, was er anpackt, gelingt ihm, darum kein Neid, er tut was dafür“.

Ein anderer hat schon Vorstellungen, was die Geissens wohl demnächst auf den Markt bringen: „Ich warte ja auch noch auf die erste Luxuspizza von Geiss".