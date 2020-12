Nicht verpassen: Das sind die schönsten Weihnachtsfilme auf Netflix, Prime Video, Sky und Disney+

Passend zur Adventszeit bauen Netflix, Prime Video und weitere Plattformen ihr Weihnachtsprogramm aus. Wir verraten, welche Filme Sie unbedingt sehen sollten.

Weihnachtliche Stimmung kommt dank traumhafter Deko, Spekulatius und den Kauf der ersten Geschenke auf. Wer inmitten des Weihnachtsstresses noch etwas Zeit findet, sollte auch einen Blick auf das Programm von Netflix, Amazon Prime Video, Sky und Disney+ werfen. Alle Streamingdienste bieten eine kunterbunte Auswahl an passenden Filmen an. Darunter befinden sich Klassiker sowie brandneue weihnachtliche Dramen. Wir verraten, mit welchen Inhalten Sie sich perfekt auf den 24. Dezember einstimmen können.

„Holidate“ auf Netflix – Ein Film für Pärchen

Mehrere Tage lang hielt sich der brandneue Film „Holidate“ in den Netflix-Top-10*. Die romantische Komödie über zwei Singles, die sich an Feiertagen als Paar geben, kommt also gut an. Sie eignet sich perfekt für einen romantischen Film-Abend zu zweit.

„Der Grinch“ auf Netflix, Sky und Amazon Prime Video – Ein Film für die ganze Familie

„Der Grinch“ gilt mittlerweile als wahrer Weihnachtsklassiker. Wer ihn einmal gemeinsam mit der Familie sehen möchte, hat Glück, denn er befindet sich im Netflix-, Sky- sowie im Prime-Video-Angebot.

„Die Muppets Weihnachtsgeschichte“ auf Disney+ – Ein Film für die ganze Familie

Das Angebot von Disney+ enthält unzählige Filme, die einen Abend mit der ganzen Familie perfekt machen. Auch an Weihnachten können sich die Nutzer ein passendes Programm zusammenstellen. Ein Film, der dabei nicht fehlen sollte, ist „Die Muppets Weihnachtsgeschichte“.

„Stirb langsam“ auf Netflix und Amazon Prime Video – Ein Film für Action-Fans

Gefühlvolle Dramen sind nicht Ihr Fall? Kein Problem, denn es gibt auch einen Weihnachtsfilm für Action-Fans: „Stirb langsam“ ist auf Netflix verfügbar. Bis dato hält die Diskussion an, ob es sich bei dem Blockbuster mit Bruce Willis tatsächlich um einen Weihnachtsfilm handelt. Am besten überzeugen Sie sich einfach selbst davon. Auf Prime Video steht der Film übrigens erst ab dem 17. Dezember 2020 zur Verfügung.

„Nightmare Before Christmas“ auf Disney+ – Ein Film für die ganze Familie

Der Disney-Film „Nightmare Before Christmas“ gilt ebenfalls als Weihnachtsklassiker für die ganze Familie. Im Programm von Disney+ ist der schaurig schöne Musikfilm enthalten.

„Ein Weihnachtswunder – 24 Türchen zur Liebe“ auf Amazon Prime Video – Ein Film für Pärchen

„Ein Weihnachtswunder – 24 Türchen zur Liebe“ ist kein sonderlich bekannter Film, daher handelt es sich hierbei um einen Geheimtipp. Was auf den ersten Blick nach einer klassischen Romanze aussieht, ist eigentlich ein Mystery-Film, in dem es auch etwas gespenstisch zugeht.

„The Christmas Chronicle“ Teil 1 und 2 auf Netflix – Filme für die ganze Familie

Wenn der Film-Abend etwas länger andauern darf, bleibt genug Zeit für „The Christmas Chronicle“ Teil 1 und 2. In der Komödie machen sich zwei Geschwister auf die Suche nach dem Weihnachtsmann – und sind dabei erfolgreich.

„Last Christmas“ auf Sky – Ein Film für Pärchen

Keine Sorge, der Film hat nur teilweise etwas mit dem Song von Wham! zu tun. Im Mittelpunkt steht „Game of Thrones“-Star Emilia Clarke, die als verzweifelte Figur Kate einem besonderen Menschen zur Weihnachtszeit begegnet. Auf Sky Ticket ist das romantische Drama „Last Christmas“ verfügbar.

„Kevin – Allein zu Haus“ auf Disney+ – Ein Film für die ganze Familie

An Weihnachten darf dieser Film nicht fehlen: Disney+ bietet den Klassiker „Kevin – Allein zu Haus“ an. Der Nachfolger „Kevin – Allein in New York“ ist übrigens auch auf der Plattform zu finden.

„Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten!“ auf Netflix – Ein Film für die ganze Familie

Im Jahr 2020 hat Netflix den bildgewaltigen Fantasy-Hit „Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten!“ veröffentlicht. Neben starken Bildern hat der Film aber auch in musikalischer Hinsicht viel zu bieten. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

