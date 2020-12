Wann und wo kommt „Weihnachten bei Hoppenstedts“ 2020? Die Sendetermine im TV und Stream

Wann läuft heute „Weihnachten bei Hoppenstedts“ 2020? Hier finden Sie alle Sendetermine des TV-Klassikers von Loriot im TV und Stream.

Auch an Weihnachten 2020 zeigen verschiedene Sender „Weihnachten bei Hoppenstedts“ von Loriot im Free-TV.

An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag ist der TV-Klassiker zu sehen,

Wir haben alle Sendetermine von „Weihnachten bei Hoppenstedts“ zusammengefasst.

München - Ob „Die perfekte Hausfrau“, „Der Lottogewinner“ oder „Zwei Männer in der Badewanne“: Die Werke des im Jahr 2011 verstorbenen Humoristen Vicco von Bülow alias Loriot sind noch immer unvergessen.

Denn der spätere Fernsehregisseur, Schauspieler und Karikaturist, der seine vielversprechende Karriere im Jahr 1950 begann, gilt noch heute - acht Jahre nach seinem Tod - als der deutsche Vorzeigekomiker, der die oftmals als allzu verkrampft charakterisierten Deutschen zum Lachen bringen konnte wie kein anderer nach ihm.

Loriot bringt die Deutschen mit „Weihnachten bei Hoppenstedts“zum Lachen

"Komik entsteht immer, wenn Ordnung gebrochen wird. Wenn die bekannten Dinge ins Unrichtige oder ins Negative umkippen. Man braucht also die Ordnung, um sie zerstören zu können." Mit diesen Worten erklärte der gebürtige Brandenburger, der trotz seiner Herkunft aus einer adligen, preußischen Offiziersfamilie stets bescheiden blieb, einmal das Geheimnis seines gewaltigen Erfolgs.

Natürlich zeugt jedes einzelne Werk des Künstlers Loriot von dieser Devise - aber weil die Feiertage nun mal vor der Tür stehen, muss an dieser Stelle sein Weihnachtsklassiker schlechthin genannt werden: „Weihnachten bei Hoppenstedts“.

Der Sketch, der noch immer als das Paradebeispiel für Loriots unverwechselbaren Galgenhumor gilt und deshalb in keiner ernst zu nehmenden Filmsammlung eines waschechten Loriot-Fans fehlen darf, erschien erstmals als sechste Folge der Originalserie Loriot von 1978. Sehr viel bekannter ist aber die überarbeitete und um 18 Minuten gekürzte Version aus dem Jahr 1997, die als vierzehnte Folge der Fernsehserie „Loriot“ erschien und erstmals am 29. Juli 1997 ausgestrahlt wurde.

Wann läuft „Weihnachten bei Hoppenstedts“? Alle Sendetermine an Weihnachten 2020 im TV

Datum Sender Sendetermin Donnerstag, 24. Dezember 2020 Das Erste 13.40 bis 14.05 Uhr Donnerstag, 24. Dezember 2020 NDR 18.20 bis 18.45 Uhr Donnerstag, 24. Dezember 2020 WDR 23.05 bis 23:30 Uhr Donnerstag, 24. Dezember 2020 NDR 23.45 bis 00.10 Uhr\t Donnerstag, 24. Dezember 2020 WDR 23.50 bis 00.15 Uhr\t Freitag, 25. Dezember 2020 Das Erste 03.35 bis 04:00 Uhr

„Weihnachten bei Hoppenstedts“ an Weihnachten 2020 im Live-Stream

Falls Sie keine Lust haben, den Heiligen Abend oder den ersten Weihnachtsfeiertag vor dem Fernseher zu verbringen, können Sie natürlich auch einfach Ihren Computer oder Laptop einschalten und sich „Weihnachten bei Hoppenstedts“ zu den jeweiligen Sendezeiten im Live-Stream der Sender ansehen: Im Live-Stream von „Das Erste“, im Live-Stream des NDR, und im Live-Stream des WDR.

„Weihnachten bei Hoppenstedts“ an Weihnachten 2020 heute in der Wiederholung auf Tablet und PC

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich den Klassiker „Weihnachten bei Hoppenstedts“ ein paar Tage nach dem Feiertagsstress in aller Ruhe anzusehen. Dazu können Sie online wahlweise auf die kostenlose ARD-Mediathek oder NDR Mediathek zugreifen und den Kult-Sketch abrufen, wann immer Sie möchten.

Mit diesen Filmen stimmen Sie sich auf Weihnachten ein

Achtung Spoiler! Darum geht es heute in „Weihnachten bei Hoppenstedts“

Aber warum gilt heute ausgerechnet die circa 25-minütige Neuauflage von „Weihnachten bei Hoppenstedts“ als absoluter Weihnachts-Kult? Das mag unter anderem daran liegen, dass Loriot hier das Bild einer schrulligen, aber liebenswerten Fernsehfamilie entworfen hat, mit der sich offenbar einige Deutsche identifizieren können. Dass die Weihnachtsvorbereitungen hier nämlich alles andere als glatt ablaufen, wird schon im ersten Teil von „Weihnachten bei Hoppenstedts“ - der den Titel „Im Spielzeugladen“ trägt - ersichtlich: Opa Hoppenstedt, der von keinem geringeren als Loriot höchstpersönlich gespielt wird, besucht einen Spielzeugladen, um ein Weihnachtsgeschenk für sein Enkelkind Dicki zu kaufen - und sorgt dabei sogleich für ordentlich Verwirrung.

Der alte Herr kann der zunehmend verärgerten Verkäuferin nämlich keine Auskunft darüber geben, wie alt sein Sprössling ist und ob es sich dabei um einen Jungen oder ein Mädchen handelt. Auf die Frage, ob das Kind denn ein „Zipfelchen“ habe, antwortet er mehr als aufgebracht: „Mein Enkelkind hat alles, was es braucht!“

Am Ende empfiehlt die völlig entnervte Verkäuferin dem Opa das geschlechterneutralste Geschenk, das ihr einfällt: Ein Spielzeugatomkraftwerk, das „Puff“ macht, wenn einem beim Aufbauen ein Fehler unterläuft.

Die besinnliche Weihnachtszeit wird zum Trinkgelage

Dass es mit großen Schritten auf Weihnachten zugeht, wirkt sich natürlich auch auf das zunehmend besinnliche Ambiente im Hause Hoppenstedt aus: Mutter Hoppenstedt wird während der Feiertagsvorbereitungen nämlich von drei Vertretern besucht, die ihr Produkte von fragwürdiger Qualität andrehen wollen.

Die bunt gemischte, scheinbar harmlose Truppe bestehend aus einem Weinverkäufer, einem Staubsauger- und einem Versicherungsvertreter entpuppt sich letztendlich als gefährlich feucht-fröhliche Mischung: Die Vier erwischen nämlich eindeutig zu viel von dem Wein, weshalb die mehr als angesäuselte Mutter Hoppenstedt den zuvor vorgetragenen Werbespruch des Staubsaugervertreters („Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann.“) völlig durcheinander bringt und ihrem Mann, der irgendwann zu der lustigen Gruppe stößt, folgendermaßen aufsagt: „Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann.“

„Früher war mehr Lametta“ - Der Kultspruch heute wieder

Im fulminanten Finale von „Weihnachten bei Hoppenstedts“ fährt Loriot dann nochmal mit allen weihnachtlichen Klischees auf, die dem Durchschnittsdeutschen so bekannt sein dürften: Am Heiligen Abend kann Opa Hoppenstedt nämlich nicht mehr aufhören zu meckern, fordert im Minutentakt seine Geschenke und bringt die viel zitierte „Früher war alles besser!“ Mentalität mit seinem an die hundert Male wiederholten und heute kultigen Spruch „Früher war mehr Lametta“ perfekt auf den Punkt.

Derweil diskutieren die übrigen Familienmitglieder mit erstaunlichem Durchhaltevermögen über den Ablauf am Weihnachtsabend und werfen die vorgesehene Chronologie am Ende natürlich trotzdem über den Haufen. Nachdem Dicki das mehr oder minder originelle Weihnachtsgedicht „Zicke Zacke Hühnerkacke“ vorgetragen hat, folgt schließlich die Bescherung - und dabei kommt es, wie es kommen musste: Dickis Spielzeugatomkraftwerk macht „Puff“, reißt ein Loch in den Fußboden, in dem Opa Hoppenstedt prompt hängenbleibt.

Als die Familie Hoppenstedt beim Betreten des Hausflurs schließlich eine Geschenkpapierlawine der Nachbarn erwartet - die ganz entfernt an die Riesenladung aus zerknülltem Geschenkpapier im Eigenheim erinnert - und ein plötzlich auftauchender Herr mit Weihnachtsmütze fragt, ob noch ein Weihnachtsmann gebraucht werde, ist das typisch Loriot'sche Chaos perfekt.

„Weihnachten bei Hoppenstedts“ 2020 im Stream On Demand?

Für Streaming-Dienste eignet sich der 25-minütige Sketch wohl eher weniger: In diesem Jahr nimmt keiner der beiden Video-On-Demand-Riesen Netflix und Amazon Prime denn Loriot-Klassiker „Weihnachten bei Hoppenstedts“ mit ins Weihnachtsprogramm auf.

So sehen Sie sämtliche Weihnachtsfilme 2020 im TV

