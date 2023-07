Wegen ihrer Zähne: „Goodbye Deutschland“-Star Oksana Kolenitchenko bekam fiesen Spitznamen verpasst

Von: Elena Rothammer

„Goodbye Deutschland“-Star Oksana Kolenitchenko hat ihre Zähne komplett erneuern lassen. Lange hatte sie unter ihrem Gebiss gelitten – und wurde jahrelange fies gehänselt.

Los Angeles – Oksana Kolenitchenko (35) gehört zu den beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Stars und ist nach wie vor immer wieder in dem VOX-Format zu sehen. In einer Folge, die sich ganz mit ihr beschäftigte, waren nun ihre Zähne Thema. Dabei wurde die TV-Auswanderin ganz emotional und erzählte von den schlimmen Erfahrungen, die sie wegen ihres Gebisses machen musste.

Zahnfehlstellung: Mit diesem Spitznamen wurde Oksana Kolenitchenko früher gehänselt

Oksana Kolenitchenko hat einen drastischen Entschluss gefasst und ihre Zähne komplett ersetzen lassen, wie am Montagabend (10. Juli) in „Goodbye Deutschland – Oksanas Welt“ zu sehen war. Vorab erzählte die zweifache Mutter ihre Leidensgeschichte. „Ich war ganz jung, ich glaube, ich war 10, als die mir meine Schneidezähne gezogen haben. Und meine Mutter dachte, das muss so sein. Wenn der Kieferorthopäde das sagt, dann ist das schon richtig so. Aber das war im Nachhinein natürlich völlig falsch“, erinnerte sich die 35-Jährige.

Die Folgen dieser Fehlentscheidung bekam Oksana zu spüren. „Seitdem habe ich eine Kieferfehlstellung und habe auch generell immer sehr Probleme gehabt mit meinen Zähnen, weil ich sehr, sehr große Zähne hatte. Ich wurde gehänselt, mein halbes Leben lang. Mit Ochsen-Zahna. Ich will nicht weiter ins Detail gehen“, erinnerte sich die Blondine an traumatische Ereignisse und den fiesen Spitznamen aus ihrer Kindheit.

So viel kostet Auswandern Die einen würden es sich niemals trauen, die anderen träumen schon lange von der Reise ins Unbekannte. Auch wenn Auswandern aufregend klingt – wer nicht schon nach wenigen Monaten gescheitert nach Deutschland zurückkehren möchte, braucht einen gut gefüllten Geldbeutel. Eine vierköpfige Familie sollte mindestens 90.000 Euro Startkapital mit in die Wahlheimat bringen. Je ambitionierter das Vorhaben, desto größter sollte der finanzielle Puffer sein. Wer spart, schlau plant und sich vor Abreise ausführlich über den Zielort informiert, bei dem dürfte der Neuanfang an fernen Ufern aber durchaus erfolgreich sein. (Quelle: auswandern-info.com)

Veneers gaben Oksana Kolenitchenko mehr Selbstbewusstsein – doch mit Folgen

„Aber dann habe ich irgendwann meine Zähne machen lassen, hatte Veneers, habe mich ein bisschen wohler gefühlt“, erzählte Oksana Kolenitchenko weiter. Doch auch dieser Schritt hatte Konsequenzen. „Das Problem war: Die sind zu hoch gesetzt worden, sodass mein Zahnfleisch permanent entzündet war und das die letzten 13, 14 Jahre“, klagte die einstige DSDS-Kandidatin.

Bei all den gesundheitlichen Problemen kann sich die TV-Bekanntheit aber voll und ganz auf ihren Mann Daniel (40) verlassen. Seit 2012 sind die beiden verheiratet. Dennoch geben Oksana und Daniel Kolenitchenko zu, dass sie fast täglich streiten. Verwendete Quellen: VOX/RTL+/„Goodbye Deutschland - Oksanas Welt“/Folge vom 10. Juli 2023; auswandern-info.com