Wegen Sexismus-Eklat um Dieter Bohlen? DSDS stürzt auf Rekordtief ab

Von: Jonas Erbas

Mit einem sexistischen Spruch sorgte Dieter Bohlen bei DSDS für Unmut. Nun reagiert das TV-Publikum – und straft den Poptitan mit seiner schlechtesten Einschaltquote überhaupt ab.

Köln – So hat sich RTL die DSDS-Jubiläumsstaffel bestimmt nicht vorgestellt: Weil Dieter Bohlen (69) Kandidatin Jill Lange (22) mit einem sexistischen Spruch demütigte („Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“), steht der Poptitan in der Kritik – so sehr, dass manche sogar seine Absetzung fordern. Viele Fernsehzuschauer scheinen ihr Urteil indes bereits gefällt zu haben …

Nach Sexismus-Debatte um Dieter Bohlen – neue DSDS-Folge fällt auf Rekordtief

Hat das Jury-Urgestein seine besten Tage hinter sich? Intern soll Dieter Bohlen bei RTL bereits umstritten sein, dennoch hält der Kölner Sender nach wie vor an dem 69-Jährigen fest. Doch der einstige Erfolgsgarant sorgt längst nicht mehr für die Quoten, die er mit „Deutschland sucht den Superstar“ einst einfuhr.

So schlecht lief‘s für Dieter Bohlen noch nie: Am Samstagabend (11. Februar) fuhr der Poptitan seine schlechteste DSDS-Quote in 19 Staffeln ein (Fotomontage) © Screenshot/RTL/RTL+/Deutschland sucht den Superstar

Stellvertretend für diesen Abwärtstrend steht vor allem die neue DSDS-Folge vom Samstagabend (11. Februar): Die sahen gerade einmal 1,92 Millionen Zuschauer (Marktanteil von 7,3 Prozent) im TV – absoluter Staffel-Tiefstwert! Doch es kommt noch dicker: In den 19 Staffeln, die der Poptitan nun schon in der Jury sitzt, schalteten bis dato noch nie weniger Fans ein. Damit verbucht Dieter Bohlen einen Negativ-Rekord, der ihn ganz und gar nicht freuen dürfte.

Frauenverachtende Sprüche von Dieter Bohlen „Du bist ein hübsches Mädchen, du kannst doch auch was anderes machen.“ „Ein kleines Ja vom großen Dieter, ein großes Ja vom kleinen Dieter.“ „Du hast ein göttliches Problem: Der liebe Gott gibt einigen Frauen dicke Möpse, anderen eine schlechte Stimme. Und dir hat er nun mal eine schlechte Stimme gegeben.“ „Alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Verona [Pooth; Anm.d.Red.] habe ich drei Wochen angefasst und das reichte dann.“ (Quellen: quotez.net, focus.de, deecee.de)

DSDS-Quote fällt seit Staffelstart kontinuierlich – Liveshows mit Dieter Bohlen noch ungewiss

Dass „Deutschland sucht den Superstar“ schon lange nicht mehr der Quotenrenner von einst ist, weiß man auch bei RTL. Nachdem 2022 bereits die Neuausrichtung mit Florian Silbereisen (41) als neuem Chef-Juror floppte, entschied man sich schließlich dazu, die Kult-Castingshow mit einer Jubiläumsstaffel würdig zu verabschieden. Den Auftakt (14. Januar) sahen immerhin noch 3,05 Millionen Zuschauer (Marktanteil von 11,5 Prozent), danach ging es bergab. Wie es mit den Liveshows im April weitergehen soll, ist nach dem Streit zwischen Bohlen und Katja Krasavice (26) noch unklar.

Die 26-Jährige griff den Modern-Talking-Star nach seinem Sexismus-Spruch offen an – und dürfte mit ihrer Kritik wohl manch einem (ehemaligen) RTL-Zuschauer aus der Seele gesprochen haben. Der Poptitan hat auch bei seinen ehemaligen Kollegen nicht das beste Image: Zuletzt packten Ex-DSDS-Juroren ganz offen über Bohlen aus. Verwendete Quellen: dwdl.de, bild.de, rtl.de