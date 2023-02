Was denkt Kate-Darstellerin Evangeline Lilly über ihre Lost-Tage?

Evangeline Lilly damals in Lost und heute im MCU © ABC/Marvel Studios

Viele Künstler schämen sich für ihr Frühwerk, welches vielleicht noch nicht ganz ausgereift war. Doch die Lost-Veteranin Evangeline Lilly kann ihre alte Darbietung als Kate wohl kaum noch ansehen, ohne im Boden zu versinken.

Die kanadische Schauspielerin Evangeline Lilly ist derzeit im neuen Marvel-Streifen „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ (hier zur Filmkritik) zu sehen, der an den Kinokassen schon ziemlich gute Zahlen einfährt (wir berichteten). Im Rahmen der laufenden Promotour war die heute 43-Jährige jüngst im „Happy Sad Confused“-Podcast zu Gast, wo sie auch über ihre frühen Karrieretage beim ABC-Klassiker „Lost“ sprach.

Statt aber stolz auf ihre Anfänge zu sein, scheint sich Lilly regelrecht dafür zu schämen. Vor allem, wenn sie die früheren Staffeln nun nochmal in Augenschein nehme, hätte sie ein starkes „Cringe“-Gefühl, weil sie ihre Darbietung „nicht sehr gut“ fände. Lilly dazu: „Wir haben manchmal ‚Lost‘-Partys veranstaltet, bei denen sich der Cast wieder versammelt hat, um die Serie zu schauen. Und wenn es eine Kate-zentrierte Episode war, wollte ich mich in einem Loch zusammenrollen und sterben, weil ich wusste, dass ich schlecht bin.“ Was die Darstellerin sonst noch zu sagen hatte, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)