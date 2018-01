Warum ist Tina York ständig in den Dschungelprüfungen gesperrt?

Am Einzugstag nahm Tina York noch an der Prüfung teil, seither war sie meist gesperrt. Daniele Negroni tröstet sie.

Dreimal war Tina York nun schon gesperrt und durfte nicht in die Dschungelprüfung gewählt werden. Doch warum eigentlich?

Die Dschungelprüfungen sind ja meist das Spannendste am Dschungelcamp: Lebende Maden essen, durch Tierabfälle waten, Buschschweinsperma trinken - so etwas möchte der gemeine Trash-TV-Gucker am Abend im Fernsehen bewundern, während er oder sie sicher auf der heimischen Couch bei Wein, Bier, Chips und Schokolade Platz genommen hat.

Zwölf Anwärter auf den Dschungelthron können jeden Tag in die Prüfung gewählt werden - außer einer. Tina York war bei der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ bereits dreimal gesperrt, für sie durfte gar nicht erst angerufen werden. Und so verbrachte der Schlager-„Star“ („Wir lassen uns das Singen nicht verbieten“, müssen Sie nicht kennen) seine Tage vor allem damit, apathisch auf der Pritsche zu liegen und gen Palmendach zu starren. Und da fragen sich nun natürlich besorgte Dschungelcamp-Zuschauer: Was ist los mit Tina York, warum darf sie nicht an den Dschungelprüfungen teilnehmen?

Dschungelcamp 2018: „Sie war völlig entkräftet“

Offenbar bekommen der 63-Jährigen die Strapazen des Regenwaldes denkbar schlecht. Sie gehörte zu der Gruppe, die ins Camp schwimmen musste - und das machte ihr Kreislauf schon nicht mit. Sie zitterte, schwankte und übergab sich in der Sekunde, in der sie wieder an Land war. Dr. Bob kümmerte sich natürlich sofort um die Sängerin. Sein Urteil: „Sie war völlig entkräftet. Ich habe die anderen gebeten, sie jetzt schnell auf die Liege zu legen und ruhen zu lassen!“

Dieses Ruhen sorgte vor allem auf Twitter für teilweise ziemlich bissige Bemerkungen:

Dschungelcamp 2018: York verdarb sich den Magen

Es sieht auch wirklich etwas gruselig aus, wie Tina York auf ihrer Pritsche liegt und mit offenem Mund und offenen Augen einfach nichts tut. Ihre Mitcamper merkten immer wieder an, dass die 63-Jährige weder isst noch trinkt und sprachen die Situation am Montag sogar im Dschungeltelefon an. Denn die Camper durften im Regenwald ein paar Weintrauben verdrücken - eigentlich nicht unbedingt ein Obst, das einem schlecht bekommt. Doch Tina York verdarb sich prompt auch noch den Magen. Und das ist laut Bild der Grund dafür, warum sie nun auch am Dienstag nicht an der Dschungelprüfung teilnehmen darf: Die besteht nämlich darin, ekelhafte Dinge essen zu müssen. Und das würde Tinas ohnehin bereits gereiztem Magen nicht gut tun.

Stattdessen müssen heute Natascha Ochsenknecht und - Überraschung - Matthias Mangiapane ran. Letzerer ist ja fast schon ein Veteran in Sachen Dschungelprüfung: Es ist heute seine vierte in Folge. Rekordhalter ist übrigens immer noch Larissa Marolt. Das Model musste 2014 zu zehn Dschungelprüfungen, acht davon in Serie.

pak