Trotz Verluste: RTL vernichtet Konkurrenz zur Primetime

Von: Julia Schöneseiffen

Dienstagabend war für RTL der Abend des Renovierens. Der Sender setzte auf „Wettkampf in 4 Wänden“ und konnte damit besonders bei einer Zuschauergruppe überzeugen.

Köln – Am Dienstagabend (22. August) lief die vorletzte Folge der RTL-Sendung „Wettkampf in 4 Wänden - Die ultimative Bau-Challenge“. Die Handwerker-Paare mussten dabei erneut ihre Kreativität und handwerkliches Talent unter Beweis stellen. Dieses Mal hatten die Teams die Aufgabe, ein Kinderzimmer zu renovieren. Mit der Sendung konnte RTL bei einer Zuschauergruppe besonders punkten.

RTL überzeugt mit „Wettkampf in 4 Wänden“

Wie aus der DWDL-Zahlenzentrale hervorgeht, schalteten insgesamt 1,1 Millionen Menschen ab drei Jahren ein. Beim jüngeren Publikum (14 bis 49 Jahre) kam die Sendung besonders gut an: 430.000 Personen schauten zur Primetime die RTL-Show. Das ergibt einen Marktanteil von 9,8 Prozent.

Im Vergleich zur vergangenen Woche verzeichnet die Sendung allerdings Verluste. So ging die Gesamtreichweite leicht zurück. Zudem hatte „Wettkampf in 4 Wänden“ letzten Dienstag noch knapp 11 Prozent Marktanteil in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen. Trotz dieser Einbußen konnte sich der Sender den Primetime-Sieg im direkten Vergleich mit der privaten Konkurrenz sichern.

Sendung (Sender) Einschaltquote (14- bis 49-Jährige) Wettkampf in 4 Wänden (RTL) 9,8 Prozent Hartz und herzlich (RTL2) 7,1 Prozent Die unendliche Geschichte (Kabel eins) 5,5 Prozent Navy CIS (Sat.1) 3,9 Prozent

VOX-Show „My Mom, Your Dad“ floppt erneut

In der Primetime ebenfalls gefragt war die Sendung „Hartz und herzlich“ von RTL2, die mit 7,1 Prozent über dem Senderschnitt performte. Dieser lag an diesem Tag bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern bei 4,5 Prozent. Kabel eins strahlte um 20:15 Uhr „Die unendliche Geschichte“ aus und erzielte damit einen Marktanteil von 5,5 Prozent beim jüngeren Publikum. Sat.1. schnappte sich mit der Serie „Navy CIS“ im Quotenkampf der Privatsender den vierten Platz.

RTL erzielte mit der Show „Wettkampf in 4 Wänden“ im Gegensatz zur VOX-Sendung „My Mom, Your Dad“ eine gute Quote. Auch die übrigen privaten Sender ließ RTL am Dienstagabend (22. August) hinter sich. © Screenshots: RTL

Besonders schlecht schnitt erneut die VOX-Sendung „My Mom, Your Dad“ ab. Sie erzielte lediglich einen Marktanteil von 2,9 Prozent in der jüngeren Zuschauergruppe – und auch bei der Gesamtreichweite schwächelt die Show. Gerade einmal 380.000 Menschen schalteten um 20:15 bei „My Mom, Your Dad“ ein. Verwendete Quellen: dwdl.de