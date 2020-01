Neue Sendung mit Yvonne Plume : „Salonfähig – Wer macht schöner?“ bei VOX

Bei VOX startet die neue Show „Salonfähig – Wer macht schöner?“ von Yvonne Plume. Es geht unter anderem um Gesichtsmasken, Enthaarung und viele weitere Beauty-Behandlungen.

Die neue Show „Salonfähig – Wer macht schöner?“ dreht sich um Schönheitssalons und deren Besitzer, die sich gegenseitig bewerten. Wir haben mit der zuständigen Vox-Redakteurin Yvonne Plume über das Format gesprochen.

Was erwartet die Zuschauer bei „Salonfähig – Wer macht schöner?“?

Ganz viel Beauty. Denn in der Sendung öffnen Woche für Woche fünf Salonbesitzer einer Stadt die Türen ihrer Wohlfühloasen. Jeden Tag versucht einer der Beauty-Experten, die Konkurrenz vom eigenen Salon zu überzeugen. Am Ende der Woche kommt dann die ungeschminkte Wahrheit auf den Tisch: Denn nur, wer die meisten Punkte in den Kategorien „Ambiente“, „Angebot und Preis“ sowie „Treatments“ einfährt, gewinnt das Preisgeld in Höhe von 3000 Euro.

Was ist das Besondere an der Sendung?

Für uns sind vor allem die Menschen besonders. Mit viel Engagement und der Liebe zu ihrer Arbeit haben sie sich mit ihren Beautysalons selbstständig gemacht und sind auf dem Weg dahin viele Risiken eingegangen. Jetzt lassen sie sich nochmal auf den Prüfstand stellen und scheuen dabei auch nicht vor Kritik ihrer Konkurrenz zurück.

Wie unterscheidet sich „Salonfähig – Wer macht schöner?“ im Konzept von ähnlichen Formaten wie „Mein Lokal-dein Lokal“?

Die Spielmechanik mag ähnlich sein, inhaltlich unterscheiden sich die Formate aber komplett. Bei uns stehen Salonbesitzer im Fokus, die ihre Konkurrenz mit individuellen Behandlungen überzeugen wollen und sich im Gegenzug auch selbst behandeln lassen. Je nach Behandlung ist das mitunter etwas sehr Persönliches und Intimes. Dabei können sie durchaus auch noch etwas dazulernen. Für den Zuschauer gibt es dazu noch einen Service-Mehrwert, da wir eine enorme Bandbreite an verschiedenen Behandlungen zeigen.

Wer kann an der Sendung teilnehmen?

Wir haben Salonbesitzer gesucht, die Lust auf einen Wettbewerb haben und hinter ihrem Produkt stehen. In den vier Wochen sind wir in Leipzig, Berlin, Dortmund und München.

VOX - „Salonfähig – Wer macht schöner?“: Mit dabei ist der Salon Feucht und Fröhlich

Was macht die Tests vergleichbar: Machen alle Tester in jedem der Salons die gleiche Behandlung?

In den Kategorien „Ambiente“ und „Angebot und Preis“ ist ein direkter Vergleich möglich. Bei den Behandlungen ist das anders: Hier entscheidet jeder Teilnehmer mit welchem Treatment er die Konkurrenz überzeugen möchte.

Zum einen, weil sie sich unterschiedlich spezialisiert haben, aber zum anderen auch, weil es zum Job gehört. Als Salonbesitzer stehen Kundenberatung, Souveränität und Professionalität im Fokus. Dazu gehört auch, für jeden Kunden eine maßgeschneiderte Behandlung zu finden.

Kochen hat im Film etwas Actiongeladenes: Brutzeln, Schneiden, Chaos in der Küche. Wie schafft man es, interessante/actiongeladene Bilder von Beauty-Behandlungen zu generieren?

Unter anderem steht die Behandlung mithilfe von afrikanischen Riesenschleimschnecken und kleinen Fischen im „Fish Spa“ auf dem Programm. Auf Bildebene sorgen natürlich auch etwas schmerzhaftere Behandlungen wie das Waxing oder Faltenunterspritzung für actiongeladene Aufnahmen.

2016 gab es mit „Spa Wars bereits ein ähnliches Format, das eingestellt wurde. Was ist jetzt besser?

In der Weiterentwicklung haben wir mehr Zeit für Geschichten. Unter anderem dadurch, dass wir jetzt einen weiteren Salon pro Woche dabeihaben. Die Auflösung des Gewinners erfolgt ähnlich wie bei „Shopping Queen“ und „Das perfekte Dinner“ dann direkt im Anschluss.

Was können die Zuschauer für sich aus der Sendung mitnehmen?

Neben viel Unterhaltung können die Zuschauer einiges über unterschiedlichste Beauty-Behandlungen lernen. Zudem denken wir, dass unsere Teilnehmer vielleicht auch zeigen werden, dass der Schritt in die Selbstständigkeit zwar schwer aber lohnenswert ist.

