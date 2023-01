Vorfreude 2023: Neue Serien, auf die man sich freuen kann

Teilen

Anne Rice‘s Mayfair Witches © AMC

Welche Serien-Highlights erwarten die Zuschauer im Jahr 2023? Die spannendsten Neuerscheinungen, für die bereits ein konkreter Starttermin feststeht, haben wir für Euch im ersten Teil unserer Vorfreuden-Fotostrecke aufgeführt.

Jedes neue Jahr bringt tolle neue Serien - und häufig kommen die großen Hits mit Ansage. Profilierte Serienmacher, beliebte Stars oder spannende Ideen machen ein Format noch vor seinem Start vielversprechend. Doch was an Neuerscheinungen lohnt sich?

Hier präsentieren sich jene Neustarts, die bereits konkrete Starttermine von den Sendern und Streaming-Plattformen zugeschrieben haben. Allein im Januar kommen sieben interessante Projekte (zwei davon starten schon in der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres).

Anne Rice‘s Mayfair Witches

Am 8. Januar startet beim US-Kabelsender AMC die neue Hexenserie Anne Rice‘s Mayfair Witches, die nach Interview with the Vampire den nächsten Baustein im großen Anne-Rice-Serienuniversum darstellt. Alexandra Daddario spielt die intuitive Neurochirurgin Dr. Rowan Fielding, die herausfindet, dass sie aus einer Familie von Hexen stammt. Als Showrunnerinnen fungieren Esta Spalding und Michelle Ashford, die zuvor gemeinsam an Masters of Sex gearbeitet haben. Ebenfalls im Ensemble: Harry Hamlin, Tongayi Chirisa, Jack Huston, Annabeth Gish, Beth Grant, Erica Gimpel und Jen Richards. Welche Vorfreuden es sonst noch gibt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)