Unterwäsche-Check: Das passiert backstage kurz vor der „Giovanni Zarrella Show“

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Am 22. Juli lief im ZDF die neueste Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“. Nun verriet der Moderator, wie es hinter den Kulissen des Schlager-Events abläuft.

Dortmund – Am Samstagabend (22. Juli) lud Giovanni Zarrella (45) im ZDF zur bereits achten Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ ein und begrüßte dabei unzählige hochkarätige Gäste in der Dortmunder Westfalenhalle. Ein paar Tage nach dem bunten Schlager-Spektakel hat der Star-Moderator nun noch eine ganz besondere Überraschung für die Fans parat – und offenbart in den sozialen Medien einen Blick hinter die Kulissen der Erfolgssendung.

Unterhosen-Anprobe: Das passierte Backstage bei der „Giovanni Zarrella Show“

Heute hat sich Giovanni Zarrella neben Branchen-Urgesteinen wie Florian Silbereisen (41) und Andy Borg (62) als wahrer Fixstern der Schlagerwelt etabliert und feiert seit 2021 mit seiner gleichnamigen ZDF-Show große Erfolge. Auch am vergangenen Samstag konnte die Sendung mit vielen illustren Musikacts aufwarten: Nino de Angelo (59), Maite Kelly (43), Anna-Carina Woitschack (30) oder auch internationale Größen wie Simply Red stürmten die Bühne und bescherten dem Sender mit Sitz in Mainz eine beeindruckende Zuschauerzahl von 3,40 Millionen.

Die schönsten Momente der „Giovanni Zarrella Show“ in Bildern Fotostrecke ansehen

Wie es hinter den Kulissen einer solch großen Sendung zugeht, bekommen die Zuschauer bei der Live-Ausstrahlung nicht zu sehen – auf seinem Instagram-Profil nahm der gebürtige Italiener seine Follower nun aber mit in den Backstagebereich der Show. In einem kurzen Video dokumentiert er seine Ankunft in der Westfalenhalle, führt durch seine Garderobe und zeigt Eindrücke von den Proben.

Auch sein Outfit – oder besser gesagt, das war der Entertainer darunter trug – ist in dem Clip Thema. „Da der Anzug weiß ist, sieht man die Unterwäsche“, erklärt Giovanni Zarrella und verrät, dass deshalb eine hautfarbene Unterhose zum Einsatz kommt. Eine Alternative hat er beim Unterwäsche-Check aber auch dabei und zeigt lachend einen roten G-String. Welche der beiden Optionen am Ende gewählt hat? Das wird wohl das eine Backstage-Geheimnis der „Giovanni Zarrella Show“ bleiben, das Fans niemals erfahren werden …

„Giovanni Zarrella Show“: Gäste am 22. Juli Als Künstler der bisher größten „Giovanni Zarrella Show“ waren dabei: Maite Kelly, Kerstin Ott, Ella Endlich, Ben Zucker, Nino de Angelo, Claudia Jung, Nik P., Bernhard Brink, Oli.P, Anna-Carina Woitschack, Heinz Rudolf Kunze, Anna-Maria Zimmermann, Mickie Krause

Nach der „Giovanni Zarrella Show“: Playback-Kritik und neues ZDF-Format für Giovanni Zarrella

Trotz Traumquoten musste die neueste Folge der „Giovanni Zarrella Show“ einiges an Kritik einstecken, denn viele Zuschauer störten sich daran, dass bei vielen musikalischen Darbietungen des Abends eine Playback-Spur zum Einsatz kam. „Dieses schlechte Playback … Mein GEZ-Beitrag ist wie immer perfekt angelegt“, schimpfte Twitter-Nutzer, ein anderer schrieb: „Ich frage mich ja, warum Menschen sich ein Ticket dafür kaufen, um den ganzen Abend Playback zu hören?“

Die kritischen Stimmen hin oder her – Giovanni Zarrella erwartet eine strahlende Zukunft in der Welt der deutschen Schlagershows. Denn zum 50. Bühnenjubiläum von Schlagerlegende Roland Kaiser (71) moderiert er im Dezember eine neue ZDF-Show und dürfte Florian Silbereisen damit wieder große Konkurrenz machen. Nur wenige Tage vor seiner großen Live-Show erklärte Giovanni Zarrella derweil aber, dass er um seine Musikkarriere bangte. Verwendete Quellen: Instagram.com