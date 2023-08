Wegen „Goodbye Deutschland“-Star ausgewandert: Steff Jerkel lernt Familie von Geschäftspartnerin kennen

Von: Volker Reinert

„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel plant nach der Trennung von Peggy Jerofke eine Bar auf Mallorca zu eröffnen. Dafür holte er sich mit Helena Wachholz Hilfe. Doch etwas mulmig ist dem TV-Star zumute.

Gießen – Steff Jerkel (54) lebt seit dem Jahr 2008 auf Mallorca. Bekanntheit erlangte er durch die Vox-Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“, wo er gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Peggy Jerofke (47) bei ihrem Leben auf der spanischen Insel begleitet wurde. Zusammen führte das Ex-Paar eine Beach Bar, doch nach der Trennung im November 2022 gehen sie nicht nur privat, sondern auch beruflich getrennte Wege.

Nun möchte er mit seiner eigenen Sportsbar durchstarten. Helfen soll ihm die Gießenerin Helena Wachholz (54). Doch für den neuen Job gibt die Ex-Fußballspielerin ihr Leben in Deutschland komplett auf. Bei dem Gedanken wird Jerkel etwas mulmig. Denn: So richtig kennen sich die beiden noch nicht.

„Am liebsten wäre ich abgehauen“: Steff Jerkel fliegt nach Deutschland und hat Bammel

In der „Goodbye Deutschland“-Folge am Montag (21. August) reist der gebürtige Hamburger Steff Jerkel, bei dem es am Sonntag (20. August) im Keller brannte, nach Gießen, um Helena Wachholz in ihrer Kneipe zu besuchen. Dort schmeißt sie eine große Abschiedsparty mit 100 Freunden und Familienmitgliedern. Doch bevor Jerkel die große Familie und den Freundeskreis kennenlernt, wird dem 54-Jährigen ganz mulmig: „Am liebsten wäre ich abgehauen“.

Steff Jerkel weiß nämlich, wie viel seine neue Geschäftspartnerin für ihr gemeinsames Projekt aufgibt: „Helena geht da All-In, aber das setzt mich natürlich tierisch unter Druck, also das setzt mich höllisch unter Druck. Sie ist eine erwachsene Frau, sie weiß, was sie tut. Im Grunde kann ich da nichts dafür, wenn das schiefgeht, aber das will ich natürlich nicht“.

Den „Goodbye Deutschland“-Auswanderer plagen im Vorfeld Sorgen, wie ihn die Familie von Wachholz wohl aufnimmt: „Du Schwein, du holst sie nach Mallorca“, mutmaßt Jerkel. Doch nach anfänglichen Startschwierigkeiten auf der Abschiedsparty kann ihm die Neu-Wahl-Mallorquinerin die Angst nehmen. So war es immer ihr Traum, vor allem nach Mallorca, auszuwandern: „Da war ich bestimmt schon 40, 50 Mal, die Insel kenne ich besser als Gießen“.

„Goodbye Deutschland“: Helena Wachholz vergießt auf Party Tränen

Die Gastronomin, die 35 Jahre Fußball bis zur Oberliga spielte, wandert mit einem lachenden und weinenden Auge nach Mallorca aus. So freue sie sich endlich ihren Auswanderertraum erfüllen zu können, doch der Abschied, insbesondere ihrer Brüder, Kinder und Enkel, falle ihr schwer. Ihr Bruder kann sie allerdings beruhigen, da sie mit dem Flugzeug nur circa zwei Stunden entfernt sei. Außerdem planen beide Söhne von Helena Wachholz nachzukommen und Mallorca irgendwann ihr neues Zuhause nennen zu dürfen. Schlussendlich freue sich sowohl Helena Wachholz, als auch Steff Jerkel und die Freunde der Gießenerin über ihr aufregendes Abenteuer.

Der Plan, die Sportsbar namens „Sharky‘s“ noch 2023 zu eröffnen, wurde mittlerweile über Bord geworfen und auf 2024 verschoben. Der Grund: Die Bauarbeiten beim „Goodbye Deutschland“-Auswanderer gestalten sich als schwierig und gestalteten sich bereits als reinste Katastrophe. Verwendete Quellen: plus.rtl.de/ „Goodbye Deutschland“ Folge vom 21. August 2023