The Voice Senior: Eva Norel (67) aus Gstadt am Chiemsee begeistert alle Coaches

+ © Sat1 Eva Norel (67) performte bei "The Voice Senior" das Lied "All by Myself" von Celine Dion. © Sat1

Sie kam, sang und begeisterte: Eva Norel (67) aus Gstadt am Chiemsee in Oberbayern hat bei "The Voice Senior" bei den Blind Auditions nicht nur die Fans mitgerissen. Alle Coaches wollten Eva in ihrem Team. Sie entschied sich für den Coach, der sofort beigeistert war und buzzerte.