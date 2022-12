Vikings - Valhalla: Trailer zur 2. Staffel der Netflix-Serie

Vikings: Valhalla © Netflix

In knapp einem Monat geht es bei Netflix mit der zweiten Staffel vom „Vikings“-Spin-off „Vikings: Valhalla“ weiter. Dazu wurde nun ein neues Vorschauvideo veröffentlicht. Wie geht es weiter mit den Wikingern?

Am Donnerstag, den 12. Januar 2023 präsentiert Netflix (Basis-Abo mit Werbung seit November für 4,99 Euro) bereits die zweite Staffel von „Vikings: Valhalla“. Dazu wurden nun nochmal ein neues Poster sowie ein Trailer (auf Englisch sowie auf Deutsch) veröffentlicht. Die dritte Staffel wurde bei der Verlängerung im März 2022 übrigens auch gleich mit bestellt, also müssen sich die „Vikings“-Fans keine Sorgen um die Zukunft der Spin-off-Serie machen, die am 25. Februar dieses Jahres ihre Premiere feierte.

Showrunner ist und bleibt Jeb Stuart, während der Franchise-Vater Michael Hirst als Produzent an Bord bleibt. Der Cast setzt sich unter anderem aus Sam Corlett („Chilling Adventures of Sabrina“) als großer Entdecker Leif Eriksson, Frida Gustavsson als seine Schwester Freydis sowie Leo Suter („Sanditon“) als nordischer Prinz Harald Sigurdson zusammen. Den Trailer zur neuen Serie, finden Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)