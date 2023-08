Game of Thrones: Schauspieler Darren Kent mit 36 Jahren verstorben

Von: Mario Giglio

Teilen

Der verstorbene Darsteller Darren Kent in „Game of Thrones“ © HBO

Der englische Schauspieler und Regisseur Darren Kent ist vergangenen Freitag im Alter von nur 36 Jahren verstorben. „Game of Thrones“-Fans kannten ihn aus Staffel vier der Serie, mit zuletzt war er auch in „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ zu sehen.

Wie die Talentagentur Carey Dodd Associates bestätigte, ist der englische Schauspieler Darren Kent aus Essex am Freitag vergangener Woche gestorben. Er wurde nur 36 Jahre alt.

Serienjunkies erinnern sich vielleicht noch an seinen rührenden Auftritt als Ziegenhirten in der vierten Staffel von „Game of Thrones“. Fantasy-Fans konnten ihn zuletzt auch im Film „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ sehen. In welchen Produktionen „Game of Thrones“-Star Darren Kent noch zu sehen war, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Mario Giglio)