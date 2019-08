Verona Pooth unterläuft Busenblitzer bei „Promi Shopping Queen“: „Alle rennen mit E**ktion durch die Gänge“

Pikante Geständnisse und ein Busenblitzer: Verona Pooth brachte mit ihrem Auftritt bei „Promi Shopping Queen“ das Team von Guido Maria Kretschmer um den Verstand.

Berlin - Am Sonntag ließ Modedesigner Guido Maria Kretschmer (54) wieder Star-Damen in seiner Vox-Show „Promi Shopping Queen“ ihr Gespür für Mode unter Beweis stellen. Und während die Zuschauer sich manchmal erst mal schlau machen müssen, warum die ein oder andere Kandidatin eigentlich berühmt sein soll, waren diesmal tatsächlich auch A-Promis am Start. Neben Moderatorin Eva Brenner (43), die zumindest einige aus der RTL2-Doku-Soap „Zuhause im Glück“ kennen, gaben sich auch Sängerin und 90er-Superstar Blümchen (39), die eigentlich Jasmin Wagner heißt, und - the one and only - Verona Pooth (51) die Ehre. Das Motto: „Casino Royale – Beweise mit deinem Outfit ein glückliches Händchen!“

Verona Pooth bringt das „Shopping Queen“-Team ordentlich zum Schwitzen

Während Jasmin Wagner und Eva Brenner nicht wirklich für Spannung sorgten, mischte Verona Pooth den „Promi Shopping Queen“-Laden auf. Schon zu Beginn der Sendung ließ sie das Team wissen: „Jetzt ist die Wahnsinnige da, jetzt müsst ihr auch nett sein.“

Guido Maria Kretschmer über Verona Pooth: „Alle rennen mit Erektion durch die Gänge“

Und nett war das Team hinter den Kulissen mit Sicherheit. Denn wie Guido Maria Kretschmer verriet, brachte Verona Pooth die gesamte Crew aus dem Konzept. „Unsere ganzen Kameramänner, alle Tonleute - alle flippen aus, rennen mit Erektion durch die Gänge“, plaudert der Modedesigner aus dem Nähkästchen.

Verona Pooth in Spitze und ohne Unterwäsche: Busenblitzer-Alarm

+ Wer genau hinsieht, weiß, welche pikante Körperstelle Eva Brenner bei Verona erkennen konnte. © Screenshot Vox Dazu trug vermutlich auch Veronas selbst mitgebrachtes Spitzen-Kleid seinen Teil bei. Denn während sich die Werbeikone sicher war, dass das Outfit trotz fehlender Unterwäsche die pikanten Körperstellen gekonnt verdeckt, war Eva Brenner da anderer Meinung und verriet: „Also ich hab ehrlich gesagt, was durchblitzen sehen, aber ich sag‘ jetzt nicht, was.“ Auf Nachfrage tut die Moderatorin das allerdings dann doch. Vorne am Oberkörper war laut Brenner nicht alles komplett verdeckt und tatsächlich: Wer genau hinsieht, wird erkennen, was die RTL2-Moderatorin meint.

Verona Pooth plaudert über „Techtelmechtel“ mit Donald Trump

Nicht nur mit ihrer freizügigen und selbstironischen Art sorgte Verona Pooth für Unterhaltung. Die Werbeikone und mehrfach gekrönte Miss plauderte außerdem von ihrer Begegnung mit Donald Trump aus dem Nähkästchen. Im Jahr 1995 wurde sie zur „Miss American Dream“, bei einem Schönheitswettbewerb, den der damalige Noch-nicht-Präsident Trump ausrichtete. „Wir waren 100 internationale Schönheitsköniginnen. Und sein Großvater kommt aus Deutschland und er kam immer zu mir, weil ich Miss Germany war und weil er sich für das Land interessierte - und so hatten wir dann ein kleines Techtelmechtel“, erklärt Pooth.

Bereits bei einem Auftritt in der ZDF-Talksendung „Markus Lanz“ sprach Pooth über ihre Begegnungen mit Trump.

Trotz freizügigem Auftritt: Verona Pooth verpasst „Promi Shopping Queen“-Titel

Zur „Promi Shopping Queen“ wurde Verona am Ende übrigens nicht gekürt. Diese Krone holte sich Jasmin Wagner. Die ganze Folge von „Promi Shopping Queen“ mit Verona Pooth gibt es in der Vox-Mediathek zu sehen.

