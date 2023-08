Tränen-Auftritt bei „Immer wieder sonntags“: Eric Philippi und sein Vater total aufgelöst bei Stefan Mross

Von: Lisa Klugmayer

Eric Philippi trat diesmal nicht mit Michelle, sondern mit Papa Martin auf. Nach ihrem gemeinsamen „Immer wieder sonntags“-Auftritt floßen bei beiden die Tränen.

Rust – Stefan Mross (47) begrüßte am 13. August wieder zahlreiche Fans und hochkarätige Gäste in seiner „Immer wieder sonntags“-Arena im Europapark. Unter anderem stand auch Eric Philippi (26) auf der Bühne – allerdings war er nicht alleine. Martin Philippi, der Vater des Schlagerstars, war auch mit dabei. Gemeinsam sorgte das Vater-Sohn-Duo für DEN Gänsehautmoment bei „Immer wieder sonntags“.

Nicht mit Michelle, aber mit Papa Martin: Eric Philippi bei „Immer wieder sonntags“

Es war nicht nur eine Fernseh-Premiere, sondern auch ein ganz besonders emotionaler Moment für Eric Philippi. Gemeinsam mit seinem Vater tritt er in der elften „Immer wieder sonntags“-Folge auf. Bevor die beiden die TV-Zuschauer mit ihrem Können in den Bann ziehen, plaudern sie noch ein bisschen mit Stefan Mross über alte Zeiten. „Ich hatte eine unfassbar schöne Kindheit“, strahlt Eric Philippi.

Der Familienzusammenhalt wird bei den Philippis großgeschrieben, das merkt man sofort. Dann geht es auch schon zu den Instrumenten. Eric setzt sich ans Klavier, Martin nimmt seine Trompete in die Hand. Gemeinsam performen sie „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffay (73).

Tränen-Auftritt bei „Immer wieder sonntags“: Eric Philippi und sein Vater total aufgelöst bei Stefan Mross

Nach der zweiten Strophe steht Eric Philippi vom Klavier auf, nimmt seine Trompete in die Hand und spielt Seite an Seite mit seinem Vater. Ein richtig schöner Moment. Als die beiden die letzten Noten spielen, werden sie von ihren Emotionen überrumpelt. Als sich Eric Philippi und sein Vater Martin auf der Bühne umarmen, haben beide Tränen in den Augen. „Hat er a weng an Pipi in den Augn“, erkennt auch Stefan Mross. Man stehe ja nicht jeden Tag mit seinem Papa auf der Bühne.

„Das ist wirklich etwas sehr Besonderes“, antwortet Eric Philippi. Wer sich dann noch auf eine Liebesshow mit Michelle gefreut hat, wurde leider enttäuscht. Denn Eric Philippi steht – anders als beim „Schlagerbooom“ – bei „Immer wieder sonntags“ ohne sie auf der Bühne. Verwendete Quellen: ARD/Immer wieder sonntags am 13. August 2023