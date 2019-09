Vanessa Blumhagen mit XXXXL-Ausschnitt unter Blazer: Wieso bitte war ihr Kollege da markiert?

Mit einem extremen Ausschnitt präsentiert sich Sat.1-Expertin Vanessa Blumhagen im Frühstücksfernsehen. Vielleicht ein Willkommensgeschenk für einen Kollegen?

Update vom 2. September, 12.24 Uhr: Das Outfit, das Sat.1-Expertin Vanessa Blumhagen aktuell in ihrer Instagram-Story präsentiert, ist mal wieder ein echter Hingucker. Eigentlich hat sich die Promi-Expertin vom Sat.1-Frühstücksfernsehen für die Sendung am Montagmorgen mit ihrem roten Blazer für einen seriösen Look entschieden. Trotzdem ist das Outfit der 41-Jährigen sehr freizügig. Denn das Oberteil, das Blumhagen darunter trägt, ist extrem tief ausgeschnitten. Extrem tief bedeutet dabei, dass das schwarze Top Einblicke fast bis zum Bauchnabel gewährt. Vielleicht ein Willkommensgeschenk für ihren Kollegen Daniel Boschmann, den sie in ihrem Clip mit Herzchen markiert hat. Er ist nämlich nach rund einem Jahr Pause zurück beim Frühstücksfernsehen, wie Blumhagen freudig verrät.

Hier nochmal ein Blick auf Blumhagens Outfit:

+ Das Oberteil unter Vanessa Blumhagens Blazer ist extrem tief ausgeschnitten. © Instagram Vanessa Blumhagen

Tuschelthema im Sat.1-Team: Zeigt TV-Expertin Vanessa Blumhagen hier schon zu viel?

Update 19. August, 13.59 Uhr: Inzwischen hat Vanessa Blumhagen auch noch dieses Foto gepostet - auf dem sie sich selbst aufs Korn nimmt. „Montags in der Küche? Bin ich immer so angezogen. Immer!“, schreibt sie mit einem Emoji, das die Zunge rausstreckt.

Dass es dazu reichlich „Hooooot“-Kommentare gibt, ist unnötig zu erwähnen. Das hat sogar eine Box-Legende angelockt. „Sonnige Grüße und einen schönen Tag“, schreibt Axel Schulz und ergänzt den Kommentar sogar mit einem Küsschen-Emoji.

Die Promi-Expertin hat also offenbar auch prominente Fans.

Vanessa Blumhagen mit XXXXL-Ausschnitt - Sogar Tuschelthema hinter den Sat.1-Kulissen

Unser Artikel vom 19. August 2019, 9.50 Uhr:

Berlin - Vanessa Blumhagen hat es wieder getan! Die Promi-Expertin vom Sat.1-Frühstücksfernsehen zog zum Wochenstart wieder alle Blicke auf sich. Grund war ihr megatiefes Dekolleté. Es gab schon viele dieser Art in der Karriere der TV-Schönheit. Doch hier dürfte es sich um das beeindruckendste handeln.

+ Vanessa Blumhagen zeigt im Aufzug stolz ihr Dekolleté. © Screenshot Instagram Im Instagram-Posting vom Sat.1-Frühstücksfernsehen ist alles nur sehr begrenzt zu sehen - das liegt an der dezenten Sitzhaltung von Vanessa Blumhagen. In ihrer Story hingegen schaut das ganz anders aus. Dass da nichts verrutscht? Aber wer so oft knappe Outfits trägt, der ist ein Profi - und findet Mittel und Wege, alles festzuzurren.

Von einem „Versehen“ kann man sicherlich nicht sprechen. Denn Vanessa Blumhagen verkündet in ihrer Story aus dem Aufzug, der sie zum Studio bringt: „Ich wurde schon viel auf meine schönen Augen angesprochen heute Morgen, vielen vielen Dank.“ Was sie mit den Augen meint, ist klar. Offensichtlich ist Blumhagens Ausschnitt sogar hinter den Kulissen großes Tuschelthema.

Auch Moderatorin Karen Heinrichts hat das Dekolleté per Story dokumentiert - und zwar, als Blumhagen sich auch noch vorbeugt.

+ Auch Kollegin Karen Heinrichs dokumemtierte das Outfit. © Screenshot Instagram

Den Fans gefällt das Blumhagen-Kleid jedenfalls. Das geht aus den ersten Instagram-Reaktionen hervor. „Bevor sich die ganzen Moralapostel zu Wort melden, Vanessa du siehst bombig aus“ und „Tolles Kleid, Vanessa“, heißt es da.

Ist das Outfit die „Retourkutsche“ für Alina Merkau? Die Moderatorin hatte in der Vorwoche fürs Frühstücksfernsehen eine durchsichtige Bluse übergeworfen.