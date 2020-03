Vanessa Blumhagen nimmt den Wendler und seine Laura auseinander - Er reagiert sofort

Vanessa Blumhagen nimmt Michael Wendler und seine Laura im Sat.1-Frühstücksfernsehen unter Beschuss. Der Schlager-Sänger lässt das nicht auf sich sitzen.

Michael Wendler und Oliver Pocher setzten ihrem Streit im Live-TV ein Ende.

und setzten ihrem Streit im Live-TV ein Ende. Sat.1-Society-Expertin Vanessa Blumhagen schoss danach heftig gegen den Schlager-Sänger.

schoss danach heftig gegen den Schlager-Sänger. Vanessa Blumhagen kassiert dafür einen selbstironischen Konter.

München - Bahnt sich hier die nächste Wendler-Fehde an? Nur einen Tag, nachdem der Schlager-Sänger in der Live-Show mit Oliver Pocher Frieden geschlossen hatte, schießt Sat.1-Society-Expertin Vanessa Blumhagen im Frühstücksfernsehen heftig gegen ihn und seine Freundin Laura.

Vanessa Blumhagen ätzt gegen Michael Wendler und Laura Müller: „Es war wirklich traurig“

„Jetzt hat der Wendler sich von Sekunde zu Sekunde mehr blamiert“ ätzte die Moderatorin, „Michael Wendler und auch seine Laura sind noch doofer, als man gedacht hat.“ Lustlos, unmotiviert, großkotzig, Blumhagen übertrifft ein negatives Superlativ nach dem anderen. Sogar Oliver Pocher habe seine spaßige Seite aus Mitleid zurückhalten müssen, meint sie. „Es war wirklich traurig“, ihr vernichtendes Fazit.

Michael Wendler kontert Blumhagen-Kritik: „Mag sein, dass ich dumm bin...“

Vanessa Blumhagen ließ wirklich kein gutes Haar an Michael Wendler. Der kontert allerdings, wie man es ja mittlerweile von ihm kennt, direkt via Instagram. „Liebe Frau Blumhagen! (Sat.1) MAG SEIN, DASS ICH DUMM BIN...“, schreibt er zu einem pikanten Foto der Moderatorin in seiner Story, „aber von den Dummen bin ich immer noch der Intelligenteste.“

+ Michael Wendler reagiert auf die heftigen Worte von Vanessa Blumhagen. © Screnshot Instagram Der Wendler findet also eine selbstironische Antwort auf den Angriff der Sat.1-Expertin. Bei derlei heftigen Worten hätte uns zwar eine deutlichere Abrechnung auch nicht überrascht, aber vielleicht hat der „Egal“-Sänger einfach keine Lust mehr auf öffentlichen Zoff. Bei Instagram heizt er aktuell nur verblüffende Gerüchte um eine Zusammenarbeit mit Rapper Sido an.

Sat.1-Moderatorin beginnt keinen Streit mit dem Wendler

Blumhagen äußerte sich derweil (noch) nicht zur Wendler-Reaktion. Ihren „Schrei nach Aufmerksamkeit“ lebt sie lieber in einem roten Leoparden-Kleid aus. Man darf wohl nicht damit rechnen, bald die Live-Show „Wendler vs. Blumhagen“ sehen zu dürfen. Ohnehin sind Wendler und Laura momentan voll damit beschäftigt, ihr Haus in Florida zu renovieren und sich dabei auch ab und an zu zanken.

