Valentin Lusin nennt Schwäche von Tanzpartnerin Anna Ermakova

Von: Daniel Hagen

Anna Ermakova und Valentin Lusin üben fleißig, um bei „Let´s Dance“ zu gewinnen. In einem Interview verrät der Profitänzer jetzt eine Schwäche von Boris Beckers Tochter. Lesen Sie hier, was es ist:

Nach der großen Kennenlernshow wird es am Freitag (24. November) ernst bei „Let´s Dance“. In der ersten Show treten die 14 Paare gegeneinander an, bevor am Ende ein Duo ausscheidet. Für Anna Ermakova und ihren Tanzpartner Valentin Lusin ist das aber noch kein Problem. Beide haben so gut getanzt, dass sie das Goldene Ticket gewonnen haben, durch das sie in der ersten Folge geschützt sind. Trotzdem hat sich der Profi eine schwere Choreografie ausgesucht, die die 22-Jährige erstmal lernen muss. Dabei hat sie wohl eine große Schwäche offenbart.

MANNHEIM24 verrät, was Anna Ermakove bei „Let´s Dance“ für eine Schwäche hat.

Seit kurzem ist klar, dass Anna Ermakova und Valentin Lusin bei „Let´s Dance“ einen Tango tanzen müssen. Die ganze Woche hat sich das Team „Curly Fries“ auf die Herausforderung vorbereitet und will jetzt natürlich ihren Sieg in der Kennenlernshow wiederholen. (dh)