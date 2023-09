Robert Geiss meckert über italienische Traumstadt – „Alles in die Jahre gekommen“

Von: Sina Koch

Die Geissens genießen den Sommer auf ihrer Prunk-Yacht – und lassen sich dabei keinen Luxus-Hotspot entgehen. Doch Robert hat Heimweh nach Dubai:

„Rooobärt!“, fast jedem Zuschauer ist dieser Name bekannt! Gemeint ist natürlich das Familienoberhaupt der schrecklich glamourösen und auch schrecklich reichen Familie Geiss. Ihren Reichtum stellen sie gerne in der RTLZWEI-Sendung „Die Geissens“ zur Schau und nehmen die Zuschauer mit auf ihre Reisen durch die Welt. Derzeit ist die Millionärsfamilie mit ihrer Luxus-Yacht „Indigo Star“ an der italienischen Riviera unterwegs.

Sendung Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie Sender RTLZWEI Drehort Monaco, Saint-Tropez

„Die Geissens“: TV-Familie macht eine Italien-Tour mit der Luxus-Yacht

Robert und Carmen Geiss lieben Prunk und Luxus. Egal ob Monaco, St. Tropez oder Kitzbühel: Die Geissens haben viele Wahlheimaten. Wie MANNHEIM24 berichtet, fahren Carmen und Robert Geiss derzeit die Küstenregion Italiens ab und legen unter anderem das Traumurlaubsziel vieler Reisenden an. Mit ihrer Yacht legen „die Geissens“ in Portofino an.

Eine malerische Kulisse! Pastellfarbene Häuser, Luxusboutiquen, Fischrestaurants und ein traumhafter Hafen verleihen Portofino einen besonderen Zauber. Das lassen sich auch Carmen und Robert Geiss nicht nehmen! Auf Instagram teilen die Millionäre mehrere Videos, die die glücklichen Urlauber zeigen. Die Frauen der „Geiss“-Familie sind beeindruckt von dem verträumten Hafen Portofinos – Familienoberhaupt Robert findet allerdings keinen Gefallen an dem Küstenort.

Robert Geiss zeigt sich unbeeindruckt von Portofino – und will zurück nach Dubai

Robert Geiss kann dem Charme von Portofino überhaupt nichts abgewinnen! „Wie man sieht, ist hier alles ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber wir sind natürlich auf dem Weg nach Dubai. Irgendwann sind wir dann in der neuen Welt und kommen zwangsläufig in der neuen Welt an, wo alles ganz modern ist“, kritisiert Robert die Ausstattung und die Infrastruktur in Portofino.

Wir erinnern uns: Die Geissens haben ein neues Zuhause in der Wüstenmetropole gefunden und genießen die moderne Bauweise der Luxus-Appartements. In der RTLZWEI-Sendung „Die Geissens“ konnten die Zuschauer verfolgen, wie die Millionäre zum aller ersten Mal ihre voll eingerichtete Wohnstätte betreten – natürlich mit Blick auf den Burj Khalifa!

Robert Geiss wäre am liebsten in Dubai – so reagieren die Fans auf Instagram

Die Fans dagegen können nicht nachvollziehen, wieso Robert die Wüstenmetropole bevorzugt. Immerhin zieht das Fischerdorf zahlreiche Besucher in seinen Bann. „Bestimmt schöner in Portofino als das künstlich angelegte Dubai“, schreibt ein Fan unter Roberts Video. Dem stimmt ein weiterer Follower zu.

„Alles künstlich und voller Superreicher und Influencer. Dann lieber Bella Italia, da kann man wenigstens ordentlich Wein trinken“, schreibt der Fan. Welche Abenteuer die Geissens auf ihrer Luxus-Yacht erleben, können die RTLZWEI-Zuschauer schon bald wieder im TV miterleben – Robert Geiss gibt schon Einblicke in die Dreharbeiten zur neuen Soap-Staffel. (sik)