Bauer sucht Frau: Ultraschall für Anna Heiser – Baby-Geschlecht bestätigt

Von: Anna-Maureen Bremer

Anna Heiser gibt ihren Fans ein Schwangerschafts-Update nach dem Ultraschall-Termin. © © RTL/ Screenshot: Instagram anna_m._heiser/ Collage: echo24.de

Fans lieben die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Anna Heiser und verfolgen mit größtem Interesse ihre Schwangerschaft. Beim Ultraschall wurde jetzt das Geschlecht bestätigt.

So eine Schwangerschaft kann emotional eine ganz schöne Achterbahn sein – auch die ehemalige Teilnehmerin von „Bauer sucht Frau“, Anna Heiser, bleibt da nicht verschont: Sie hatte während ihrer aktuellen Schwangerschaft sogar Trennungsgedanken. Jetzt ist sie nach einem romantischen Geschenk von Mann Gerald überglücklich. Wie echo24.de berichtet, wurde das Geschlecht ihres Babys beim Ultraschall bestätigt.

Bauer sucht Frau: Anna Heiser ist schwanger und hat wieder Ultraschall-Neuigkeiten

Die in Namibia lebende 32-Jährige hat auch nach der RTL-Kuppelsendung noch viele Fans und Follower bei Instagram, die sie viel an ihrem Privatleben teilhaben lässt. Unter dem Ankündigungs-Video, in dem sie verriet, dass Nachwuchs unterwegs ist, hagelte es Glückwünsche für die Familie. Und natürlich fieberten alle mit, als sie zum Ultraschall fuhr, um die Entwicklung ihres „Würmchens“ untersuchen zu lassen.

Ob das Baby ein Junge oder ein Mädchen wird, weiß Anna Heiser schon ganz genau

Jetzt war Anna Heiser wieder beim Arztbesuch und verkündet tolle Neuigkeiten in einer Instagram-Story: „Ich hatte einen großen Ultraschall und dem Baby geht es super. Alle Proportionen stimmen, die Organe scheinen gut zu arbeiten, also alles bestens.“ Und das ist noch nicht alles: Das Baby will wohl kein Geheimnis daraus machen, ob es ein Mädchen oder ein Jung wird.

Mancher muss sich beim Baby-Geschlecht lange gedulden oder bekommt vom Arzt gesagt, dass es nicht sicher erkennbar ist. Nicht so beim „Bauer sucht Frau“-Paar Anna und Gerald. „Das Geschlecht wurde zum vierten Mal bestätigt“, schreibt sie auf Instagram. Wie schön!

Bauer sucht Frau: Anna Heisers Baby scheint es gutzugehen – Info nach Ultraschall-Termin

Außerdem berichtet Anna Heiser, dass es ihr, ihrem Mann und Söhnchen Leon schon besser gehe, nachdem beide mit Erkältungssymptomen zu kämpfen hatten. Bei ihrem Kleinen versuche sie, den letzten Schleim auf der Lunge ohne Antibiotika in den Griff zu bekommen.

Wer jetzt glaubt, er habe überlesen, welches Geschlecht das ungeborene Kind von Anna Heiser und ihrem Mann Gerald haben wird, der kann beruhigt werden. Dass es bestätigt wurde, verrät sie zwar, aber über alles andere herrscht charmantes Stillschweigen. Die Fans dürfen also weiter abwarten. Viel wichtiger ist ja auch die Information, dass die Entwicklung des Babys gut verläuft und es gesund zu sein scheint.