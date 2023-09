Privatsender-Offensive mit Jauch und Meis: Haushoher Sieger im Quotenduell überrascht

Nur beim Gesamtpublikum

Am Montag setzten RTL, RTLZWEI und VOX auf die beliebten Formate „Wer wird Millionär?“, „Love Island“ und „Die Höhle der Löwen“. Der Quotensieger beim Gesamtpublikum überrascht aber auf ganzer Linie.

Köln – RTL entschied sich am Montag (11. September 2023) zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr für eine neue Ausgabe des Quiz-Dauerbrenners „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch (67). VOX schickte mit „Die Höhle der Löwen“ eine neue Folge der Gründershow ins Quotenrennen. Auf RTLZWEI startete die achte Staffel von „Love Island“ mit dem Moderations-Duo Sylvie Meis (45) und Schlagersänger Oli.P (45). Doch beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren konnte sich ein öffentlich-rechtlicher Sender eindeutig und mit großem Abstand den ersten Platz in den Tagescharts sichern.

ZDF dominiert klar das Quotenduell am Montag, aber nur beim Gesamtpublikum

Mit einer neuen Folge des Krimis „Unter allen Umständen – Mütter und Väter“ mit Natalia Wörner (56), Martin Brambach (55) und Ralph Herforth (63) in den Hauptrollen konnte sich das ZDF laut DWDL-Zahlenzentrale ganz klar gegen seine TV-Konkurrenz beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren durchsetzen. So schalteten 5,42 Millionen Menschen die ZDF-Serie ein, was einem überragenden Marktanteil von 22,2 Prozent entspricht.

Im Vergleich: Die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ sahen zur Primetime mehr als drei Millionen Menschen weniger als „Unter allen Umständen“. 2,41 Millionen Menschen bescherten dem Kölner Sender somit einen Marktanteil von 11,2 Prozent und einen achten Platz in den Charts. Auch schon am Donnerstag (7. September 2023) in der 3-Millionen-Euro-Woche musste sich die Kult-Show mit Günther Jauch im Quotenduell einem öffentlich-rechtlichen Sender geschlagen geben.

Die dritte Folge der neuen Staffel von „Die Höhle der Löwen“ schaffte es mit 1,54 Millionen Zuschauern ganz knapp in die Top 25 der Tagescharts beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren auf Platz 24 (Marktanteil: 6,9 Prozent). „Love Island“ konnte sich in dieser Zielgruppe nicht in den Charts platzieren.

Einschaltquoten für das Fernsehen: In Deutschland wurden die Einschaltquoten am 1. April 1963 zum ersten Mal gemessen. Heute ist die Gesellschaft für Konsumforschung für das Messen der Einschaltquoten zuständig, und dies im Auftrag der AGF Videoforschung GmbH. (AGF steht für Arbeitsgemeinschaft Videoforschung; bis 2017 Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung). Die AGF ist ein Zusammenschluss von Fernseh- und Streaminganbietern in Deutschland, mit ihrem Hauptsitz ist Frankfurt am Main. (Quelle: moviepilot.de)

Quotenduell am Montag: Anderes Bild bei der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte sich die VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ zur Primetime durchsetzen. Mit 0,66 Fernsehenden und einem Marktanteil von 13,0 Prozent platzierte sich die Gründershow auf Platz zwei hinter der „Tagesschau“ in der ARD um 20 Uhr.

Und auch „Wer wird Millionär?“ konnte sich in dieser Zielgruppe vor dem ZDF-Krimi platzieren. So schalteten 0,49 Millionen TV-Zuschauer ein. RTL erlangte somit eine Einschaltquote von 10,2 Prozent. „Unter allen Umständen“ sahen im ZDF 0,43 Millionen Menschen. Somit positionierte sich der Krimi in der jüngeren Zielgruppe auf Platz sieben und drei Plätze hinter der RTL-Quizshow auf Rang vier.

Das Interesse zur Auftaktfolge von „Love Island“ auf RTLZWEI war hingegen nicht sehr hoch. 0,27 Millionen Menschen hatten Lust auf das Datingformat. Mit einem Marktanteil von 5,1 Prozent konnte sich die erste Folge der neuen Staffel aber einen Platz in den Tagescharts auf Platz 20 sichern. Über die Co-Moderation von Sänger Oli.P bei „Love Island“ zeigten sich indes viele Fans überrascht. Verwendete Quellen: dwdl.de

