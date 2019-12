Über diese Netflix-Serien diskutierte das Internet im Jahr 2019 am meisten

Serien wie "Stranger Things" oder "Black Mirror" gehören zweifellos zu den beliebtesten Netflix-Produktionen. Doch waren Sie 2019 auch ein großes Thema im Internet?

Netflix kann mittlerweile viele Eigenproduktionen vorweisen, die auch sehr gut bei den Abonnenten ankommen. Trotzdem waren nicht alle bekannten Produktionen ein großes Thema im Internet. Business Insider hat ausgewertet, welche Serien im Jahr 2019 am ausgiebigsten im Netz diskutiert wurden und stellte teilweise überraschende Ergebnisse vor.

Diese 20 Serien standen 2019 im Fokus des Internets

Erst kürzlich veröffentlichte Netflix die Klickzahlen einiger Produktionen. Dadurch zeigte sich bereits, welche Serien den Abonnenten am meisten zusagen. Die Beliebtheit lässt sich allerdings auch anhand von Bewertungen auf Websites wie IMDb ablesen. Um aber generell herauszufinden, welche Serien im Internet am häufigsten erwähnt wurden, kooperierte der Business Insider mit der Analyse-Website Parrot Analytics, die anhand von Wertungen, Kommentaren, Blogeinträgen und illegaler Piraterie ein Ranking aufstellte.

Das sind die Top 20 der Serien, die die größte Aufmerksamkeit im Netz erhalten haben:

1. "Stranger Things"

2. "Lucifer"

3. "Orange Is the New Black"

4. "Tote Mädchen lügen nicht"

5. "Black Mirror"

6. "The Umbrella Academy"

7. "Narcos"

8. "Marvel's Daredevil"

9. "When They See Us"

10. "The Chilling Adventures of Sabrina"

11. "Queer Eye"

12. "Marvel's The Punisher"

13. "Haus des Geldes"

14. "Dark"

15. "Designated Survivor"

16. "On My Block"

17. "Marvel's Jessica Jones"

18. "Mindhunter"

19. "Big Mouth"

20. "You - Du wirst mich lieben"

Der erste Platz ging wie erwartet an "Stranger Things". "Lucifer" ist auf dem deutschen Netflix zwar nicht abrufbar, doch die Serie wird von dem Streamingdienst produziert und konnte deshalb den zweiten Rang besetzen. Die letzte Staffel von "Orange Is the New Black" erschien 2019, weshalb auch diese Serie ein großes Gesprächsthema war. Das kontroverse Drama "Tote Mädchen lügen nicht" sowie die düstere SciFi-Serie "Black Mirror" schnitten ebenfalls sehr gut ab. Als einzige deutsche Serie befindet sich "Dark" auf dem vierzehnten Platz.

Warum fehlen Serien wie "The Last Kingdom" oder "Spuk im Hill House"?

Nicht alle bekannten Serien befinden sich auf der Liste. Das mag zum Einen daran liegen, dass einzelne Serien auf Netflix nicht von dem Streamingdienst produziert worden sind. Zum Anderen sind dieses Jahr nicht zu allen Serien neue Staffeln erschienen, wodurch Produktionen wie "The Last Kingdom" oder "Spuk im Hill House" kaum für Gesprächsstoff sorgten.

