Two And A Half Men: Wiedersehen der Stars beim Streik

Von: Bjarne Bock

Teilen

Szenenbild von „Two And A Half Men“ © CBS

Viele bekannte Gesichter lassen sich derzeit auf den Streikposten in Hollywood blicken: Für Fans von „Two And A Half Men“ gibt es jetzt ein Foto einer ganz besonderen Reunion. Wem ist Jon Cryer da über den Weg gelaufen?

„Alan und Kandi haben sich nach vielen Jahren wieder vereint, UM DIE GELDSÄCKE DER KONZERNE ZU STÜRZEN!“

Mit diesem Schlachtruf postete Jon Cryer kürzlich ein Foto von sich und seiner früheren Sitcom-Kollegin April Bowlby, die beide am Schauspielerstreik von SAG-AFTRA teilgenommen haben. In „Two And A Half Men“ war Cryer als Hauptfigur Alan zu sehen, während Bowlby seine Freundin Kandi spielte, die aber auch kurz mit Alans Bruder Charlie (Charlie Sheen) liiert war. Das Serienfinale liegt bereits acht Jahre in der Vergangenheit zurück. Das Bild der „Two And A Half Men“-Stars und mehr Infos finden Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)