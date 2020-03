Sender zieht die Notbremse: ZDF-Aus für TV-Star Janine Kunze

Der TV Sender ZDF streicht eine beliebte Serie. Janine Kunze fliegt aus dem öffentlich-rechtlichen Format. Was ist der Grund für das plötzliche Aus?

München - Janine Kunze (45) muss gehen: Das ZDF streicht eine Vorabendsendung aus dem Programm, in der die Blondine eine der Hauptrollen spielte. „Nach acht Jahren und 108 Folgen möchte das ZDF den „Heldt“ nicht mehr weitererzählen“, postet ihr Schauspielkollege Kai Schumann auf seinem Instagram-Account.

Janine Kunze (sie wurde über ihre Rolle bei „Hausmeister Krause“ berühmt), Kai Schumann und Timo Dierkes spielten zusammen in der Krimiserie des ZDF die Hauptrollen. Das ZDF gab auch schon den Grund für den Stopp der Reihe bekannt.

ZDF nennt Grund für Serien-Aus: Vorabendserie „Heldt“ wird eingestellt

“Um den notwendigen Raum für kontinuierliche Modernisierung und Auffrischung des Programmangebots zu schaffen, gehört es auch dazu, sich von langjährigen Formaten zu trennen“, meldet ZDF gegenüber einer DWDL.de-Anfrage. Doch das ist nicht der einzige Grund.

Denn „Heldt“ sorgte schon seit längerem für schlechte Einschaltquoten. Auch die „intensive Weiterentwicklung“ habe für keine bessere Resonanz der Sendung gesorgt. Das ZDF zieht einen Schlussstrich. Die Quote war zu enttäuschend für einen Sendeplatz am beliebten Vorabend.

ZDF zieht Schlussstrich - Janine Kunze verliert Rolle

Doch die Zuschauer können sich langsam an das Serien-Aus gewöhnen. Im Herbst läuft die letzte Staffel von „Heldt“ an - voraussichtlich ab Oktober. Zwölf Folgen müssen den Fans dann aber genügen. In den Sozialen Medien äußerten sich viele Fans bestürzt. „Es ist traurig. Diese Krimiserie war für mich die beste, die im TV gesehen habe.“ Eine andere Userin vermutet sogar einen fiesen, verfrühten April-Scherz hinter der Aktion.

ZDF klagt über schlechte Einschaltquoten bei „Heldt“

Als die Sendung im Jahr 2013 startete, lieferte sie noch genügend hohe Einschaltquoten. Doch damit ging es bald bergab. In den letzten Jahren lag die Serie immer unter dem ZDF-Senderschnitt der Quoten.

Auch im Free-TV werden dieses Jahr Serien abgesetzt. DieSendung „Hawaii Five-0“ wird nach der 10. Staffel nicht mehr im TV zu sehen sein. Die amerikanische Sendung erfreute sich auch bei deutschen Zuschauern großer Beliebtheit.

Alle Fans von Netflix, Sky und Co. kommen im März trotzdem auf ihre Kosten.

