ZDF-Fernsehgarten geht wieder auf Sendung - allerdings anders als geplant

Für ZDF-Fernsehgarten-Fans folgt nach Dreh-Absagen jetzt ein richtiger Hoffnungsschimmer: Im Mai soll die Show starten - aber mit ganz neuen Bedingungen.

Gute Nachrichten für alle Zuschauer des ZDF-Fernsehgarten .

. Seit Jahrzehnten ist die Show eine Institution beim ZDF.

Die Sendung sollim Mai trotz Corona fortgesetzt werden - unter neuen Bedingungen.



Update vom 7. April 2020: Moderatorin Andrea Kiewel hat den Fernsehgarten-Fans wohl doch nicht zu viel versprochen mit ihrem Statement „Bald ist jeder Sonntag wieder Fernsehgarten“: Die Sendung soll tatsächlich im Mai weitergehen. Dies plant zumindest das ZDF. Der Fernsehgarten wird dann aufgrund der Corona-Pandemie unter noch nie dagewesenen Bedingungen stattfinden - nämlich ohne sein Publikum.

Wie das Ganze in live dann aussehen mag, wird man sich ab Mai von zu Hause aus anschauen „müssen“. Gegenüber der Allgemeinen Zeitung versprach ZDF-Show-Chef Oliver Heidemann: „Der Fernsehgarten wird genauso unterhaltsam, wie die Zuschauer es gewohnt sind, stattfinden“. Es soll weiterhin Musik und Sport geben, gekocht und gebastelt werden. In Mainz wird das zwar nur noch mit wenigen Personen des Fernsehgarten-Teams stattfinden - vor dem Bildschirm aber hoffentlich mit den gewohnt Millionen Zuschauern. Laut dem Sender werden zumindest alle bisher gekauften Tickets für die Show storniert und den Käufern erstattet. Sobald wieder Publikum vor Ort sein darf, sollen neue Tickets erhältlich sein.

ZDF-Fernsehgarten: Im Mai geht´s los - aber anders als geplant

Gerade jetzt scheint es den Machern der Show eine Herzensangelgenheit zu sein: „Andrea Kiewel soll mit ihrer guten Laune und ihrem offenen Herz zwei Stunden lang beste Unterhaltung präsentieren“, so Heidemann. So sollen die Menschen mal wieder auf andere Gedanken kommen und der Sender will„ein positives Signal“ an seine Zuschauer senden. Die Show biete außerdem vielen Künstlern trotz der Corona-Krise weiterhin eine Bühne. Improvisation ist dennoch etwas gefragt: Der Fernsehgarten-Flohmarkt sei abgesagt worden und der Mallorca-Fernsehgarten stehe noch in den Sternen. Im Anpassen an neue Begebenheiten ist das Team aber schon geübt: Eine improvisierte Mallorca-Version gab es bereits letztes Jahr wegen einer Sturmwarnung.

ZDF-Fernsehgarten-Aus wegen Corona: Andrea Kiewel meldet sich - Fans reagieren skeptisch

Update vom 31. März 2020: Der ZDF-Fernsehgarten wird wegen des Coronavirus nicht wie geplant im April beginnen (siehe Erstmeldung unten). Die geplanten Aufzeichnungen vom„Fernsehgarten on tour“ wurden abgesagt. Steht jetzt auch der reguläre Beginn auf dem Mainzer Lerchenberg im Mai auf dem Spiel?

Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel macht jetzt den Fans Hoffnung. Die offizielle Instagram-Seite derZDF-Show postete ein Bild der Moderatorin, in dem man die 54-Jährige entspannt auf einem Garten-Sofa liegen sieht. „Ich vermisse euch alle“, steht auf einem Zettel, den sie in die Kamera hält.

Die Moderatorin hat aber noch eine weitere Botschaft an die Fans. In dem Post schreibt sie: „Bald ist jeder Sonntag wieder Fernsehgarten, hoffentlich bald! Passt auf Euch auf und bleibt gesund.“

Viele Fans sind gerührt von dem Post. Eine Userin schreibt: „Ich vermisse euch auch alle. Ein Sonntag ohne Garten ist wie Ostern ohne Eier. Traurig.“ Allerdings sind nicht alle Fans so hoffnungsvoll: „Dein Optimismus in allen Ehren, aber glaub eher, dass der dieses Jahr ausfällt.“

ZDF sagt Fernsehgarten ab - wie geht es jetzt weiter für Andrea Kiewel?

Erstmeldung vom 11. März 2020:

Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten ist eine feste Institution am Sonntagvormittag im Fernsehen. Die Sendung genießt auch bei jüngeren Zuschauern einen gewissen Kult-Status - man schaut die Show und kommentiert das Geschehen ironisch auf Twitter. Eigentlich sollte die neue Saison Ende März wieder losgehen, doch nun der Hammer: Das ZDF sagt kurzfristig alles ab!

Fernsehgarten-Absage: Eigentlich sollte Andrea Kiewel im März wieder starten

Es hätte so schön sein sollen: der Auftakt der neuen Fernsehgarten-Staffel auf Fuerteventura. Moderatorin Andrea Kiewel sollte den „Fernsehgarten on tour“ auf der Kanaren-Insel präsentieren. Der Sender wollte drei Folgen aufzeichnen, die dann im April ausgestrahlt worden wären. Für Live-Shows im ZDF-Fernsehgarten auf dem Mainzer Lerchenberg ist es schließlich noch zu frisch.

ZDF-Fernsehgarten: Sender-Sprecher erklärt die Gründe der kurzfristigen Absage

Doch nun der Mega-Dämpfer für „Kiwi“ und das ganze Fernsehgarten-Team: Das Projekt ist geplatzt! Das Risiko durch das Coronavirus* ist zu hoch. Ein ZDF-Sprecher erklärte auf Bild-Anfrage die Hintergründe der Absage: „Die für den 24. bis 26. März 2020 geplanten drei Aufzeichnungen der ZDF-Show „Fernsehgarten on tour“ auf der Kanareninsel Fuerteventura werden mit Blick auf die momentanen Einschränkungen durch das Coronavirus und die dadurch entstehenden logistischen Schwierigkeiten bei der Realisierung einer solchen Auslandsproduktion abgesagt.“

Wie geht es nun weiter mit dem ZDF-Fernsehgarten und Andrea Kiewel?

Völlig unklar ist nun, wie es weitergeht. Sollte das Coronavirus auch weiter Deutschland im Griff haben, ist nicht ausgeschlossen, dass weitere TV-Shows abgesagt werden. Vielleicht muss Andrea Kiewel dann sogar um den Start in Mainz bangen. Kein guter Tag für Freude unaufgeregter Sonntagsbrunch-Unterhaltung vor dem Fernseher ...

Im vergangenen Jahr gab es Wirbel um einen peinlichen Auftritt von Comedian Luke Mockridge im ZDF-Fernsehgarten. Kiewel war stinksauer auf ihn.

mag

*tz.de und Merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes