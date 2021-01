Enthüllt! So viel Geld gibt‘s bei „Bauer sucht Frau“, „Bachelorette“ und Co.

TV-Shows wie „Bauer sucht Frau“ oder „Bachelorette“ erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Aber die Gagen der Kandidaten sind teilweise erschreckend.

Millionen von Menschen schauen sich TV-Shows wie „Bauer sucht Frau“* oder „Die Bachelorette“* an. Allein die erstgenannte Dating-Show von Moderatorin Inka Bause* erreicht jährlich ein Millionenpublikum. Wie echo24.de* berichtet, haben sich im Schnitt 5,51 Millionen Zuschauer die 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* angeschaut. Zum Vergleich: Die Staffel im Vorjahr haben im Schnitt 5,22 Millionen Zuschauer gesehen.

Gagen der Kandidaten: So viel Geld gibts in der TV-Show „Bauer sucht Frau“

Heißt: Die Beliebtheit von „Bauer sucht Frau“ steigt. Fast nach jeder Staffel der TV-Show meldet RTL Einschaltquoten in Rekordhöhe. Ein Trend, der sich auch in anderen TV-Shows erkennen lässt. Und noch etwas haben viele der Realityshows gemeinsam: Die Protagonisten der Sendungen sind meist Menschen ohne TV-Erfahrung, die das erste Mal vor der Kamera stehen. Die Kandidaten sind mitunter die Grundlage für die hohen Einschaltquoten.

Bekommen die Teilnehmer ihren Einsatz auch gut bezahlt? Hier scheiden sich die Geister. Zum Teil gibt es erhebliche Unterschiede, was die Gagen der Kandidaten betrifft. Insbesondere die Gagen von „Bauer sucht Frau“* überraschen. Wie echo24.de* berichtet, erhalten die teilnehmenden Landwirte 3.000 Euro Gage für ihren Einsatz. Deutlich schlechter kommen die Hofdamen weg. Ihnen zahlt RTL* gerade einmal 250 Euro Gage für das Scheunenfest zu Beginn der Staffel.

Gagen der Kandidaten: So viel Geld gibt‘s in der TV-Show „Die Bachelorette“

Für jeden weiteren Drehtag erhalten die Hofdamen noch einmal 150 Euro Gage extra. Voraussetzung ist natürlich, dass der Landwirt die Kandidatinnen zur Hofwoche einlädt. In Bezug auf die Einschaltquoten von „Bauer sucht Frau“ ist das nicht viel Geld. Zumal die Kandidaten der Dating-Show viel von sich preisgeben müssen. Nicht selten wird sich auch über einzelne Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ lustig gemacht. Hier stellt sich die Frage: Ist es das wert?

Etwas besser als die Kandidaten von „Bauer sucht Frau“* kommen die Teilnehmer von „Die Bachelorette“ weg. Laut OK Magazin bekommt der Bachelor oder die Bachelorette eine Gage von jeweils 3.800 Euro für die komplette Staffel. Damit verdienen die Protagonisten stolze 800 Euro mehr als die Protagonisten von „Bauer sucht Frau“. Und das, obwohl „Bauer sucht Frau“ deutlich höhere Einschaltquoten aufweisen kann als die beiden Bachelor-Formate.

Gagen der Kandidaten: Mehr Kohle, weniger Zuschauer! Diese TV-Show überrascht

Die Frauen und Männer, die um die Gunst des Bachelors oder der Bachelorette buhlen, bekommen 3.000 Euro Gage für ihren Einsatz. Laut Focus Online zahl RTL den Bachelor-Bewerbern zusätzlich noch 500 Euro Beauty-Gage fürs schöne Aussehen. Somit verdienen die Bewerber in den Bachelorette-Formaten deutlich mehr als die Hofdamen in „Bauer sucht Frau“, die unterm Strich auf knapp über 1.000 Euro kommen, sofern sie die Hofwoche bis zum Schluss durchziehen.

Gagen der Kandidaten: Fette Gage für die „Shopping Queen“? Einen Nachteil gibt es

Eine Woche, fünf Frauen und ein Shopping-Marathon: Das ist kurz zusammengefasst die Handlung von „Shopping Queen“. Jede Woche schickt TV-Sternchen Guido Maria Kretschmer fünf Frauen los, die sich ein neues Outfit zusammenstellen und anschließend von ihren Konkurrentinnen und Kretschmer bewertet werden. Die Siegerin bekommt am Ende 1.000 Euro Gage extra. Für die Woche Dreharbeiten zahlt RTL den Kandidatinnen eine Gage von circa 150 Euro.

Die Kleidungsstücke, welche die Kandidatinnen shoppen, dürfen übrigens nach der TV-Show behalten werden. Der Nachteil ist, dass von jeder Kandidatin der Kleiderschrank durchwühlt wird. Ähnlich wie in „Bauer sucht Frau“ müssen die Kandidatinnen von „Shopping Queen“ zudem viel Intimes preisgeben. Und die Teilnehmerinnen, die nicht gewinnen, bekommen auch nicht wirklich viel Gage für ihren Einsatz. Kein Vergleich zu „Bauer sucht Frau“.

Gagen der Kandidaten: Hunger-Gage für Teilnehmer von „Mein Kind, dein Kind“

Im krassen Gegensatz zu den Gagen von „Bauer sucht Frau“ und „Die Bachelorette“ stehen auch die Verdienste in der TV-Show „Mein Kind, dein Kind“ vom Sender VOX. Inhaltlich geht es in der TV-Show um Mütter, die um die perfekte Erziehungsmethode wetteifern. Laut der Agentur Casting 1 beträgt die Gage für die teilnehmenden Mamas 100 Euro pro Tag. Ob es das wert ist? Immerhin müssen sich die betroffenen Kinder auf Hänseleien in der Schule gefasst machen.

Gagen der Kandidaten: „Schwiegertochter gesucht“ – Blamage für wenig Geld?

Auch die TV-Show „Schwiegertochter gesucht“ kommt an die Gagen von „Bauer sucht Frau“ nicht heran. Die Single-Männer, die von Vera Int-Veen verkuppelt werden sollen, leben noch im Elternhaus. Unabhängig davon, ob sie die große Liebe finden, bekommen die Herren eine maue Gage. Wie TV-Spielfilm berichtet, zahlt RTL den Protagonisten von „Schwiegertochter gesucht“ gerade einmal 1.200 Euro Gage pro Staffel. Noch schlechter kommen die Bewerberinnen weg.

+ Moderatorin Vera Int Veen verkuppelt seit 2007 einsame Männer mit potenziellen Schwiegertöchtern. © picture alliance/Horst Galuschka/dpa

Die Kandidatinnen von „Schwiegertochter gesucht“ werden von RTL mit 500 Euro Aufwandsentschädigung abgespeist – und zwar pro Staffel. Mit etwas Glück finden die Vielleicht-Bald-Schwiegertöchter in der Show von RTL die Liebe ihres Lebens. Finanziell lohnt sich die Teilnahme auf jeden Fall nicht. Im Gegenteil: Schlimmstenfalls hagelt es Spott und Kritik. Ganz anders sieht das in der Scripted-Reality-Serie „Berlin Tag & Nacht“ von RTL II aus.

Gagen der Kandidaten: In einer TV-Show gibt es keinen Cent für die Teilnehmer

„Berlin Tag & Nacht“ gehört zu den erfolgreichsten Formaten von RTL II. Der Sender sucht für die Scripted-Reality-Serie regelmäßig neue Darsteller. Potenzielle Bewerber müssen allerdings aufpassen. Der Grund: Die Gage ist abhängig von der Rolle. Laut komparse.de bekommen Komparsen eine Gage von lediglich 50 bis 200 Euro pro Drehtag. Die festen Hauptdarsteller von „Berlin Tag & Nacht“ können rund 4.000 Euro Gage pro Monat von RTL II kassieren.

Ganz arm dran sind laut Fokus Online die Kandidatinnen von „Germany‘s next Topmodel“. Die Mädels von Heidi Klum bekommen in der TV-Show lediglich Essen und Unterkunft gestellt. Eine Gage gibt es nicht. Aber immerhin: Der Gewinnerin winkt ein Modelvertrag sowie ein neues Auto. Die Verliererinnen gehen buchstäblich leer aus. So gesehen kommen die Kandidaten der anderen TV-Shows noch vergleichsweise gut weg. *echo24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

