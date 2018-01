TV-Sender „N24“ gibt es jetzt unter anderem Namen - Das ist der Grund

Der Nachrichtensender N24 hat seinen Namen abgelegt und heißt nun anders. Dafür gibt es einen guten Grund.

Berlin/München - Der Nachrichtensender N24 heißt jetzt Welt. Seit dem Morgen des 18. Januar firmieren damit die Angebote des Senders sowie der Zeitungen „Die Welt“ und „Welt am Sonntag“ in Print, Digital und TV unter einem Namen, wie der Sender in Berlin mitteilte.

Die Namensänderung wurde seit vergangenem Jahr vorbereitet. Das Medienhaus Axel Springer („Bild“, „Die Welt“) hatte N24 Ende 2013 gekauft. Bei „Welt“ und „Welt am Sonntag“ ändert sich im Namen nichts, auch der Doku-Kanal N24 Doku heißt weiter so.

In einer Mitteilung auf „welt.de“ heißt es: „Seit fast drei Jahren arbeiten wir bei „Welt“ und N24 in einer gemeinsamen Redaktion zusammen“. Nun wolle man einen weiteren Schritt der Integration machen.

#N24 ist tot.

Die Moderatoren sind glücklicherweise geblieben. Aber ein neues Audio-Logo hätte nicht geschadet.#Welt — Strelokk (@salzmanufaktur) 18. Januar 2018

„Für den Konsumenten der Inhalte ändert das nichts“

Als Ziel für den Zuschauer/Leser wird genannt: „Wir möchten Ihnen damit in einer Zeit, in der man sich auf sehr verschiedene Weise fast jederzeit und überall informieren kann, die bestmögliche Orientierung und Verlässlichkeit bieten.“

Für den Konsumenten der Inhalte ändert das nichts. Im TV müssen sie „nichts an den Einstellungen ändern und wir sind sicher, dass Sie den Sender auch weiterhin gut erkennen können. Das Senderdesign, das wir vor einem Jahr eingeführt haben, bleibt bestehen“, heißt es weiter.

Ich kann mich so gar nicht mit dem neuen Namen #Welt, von #N24 anfreunden. Aber das Programm, hat ja seit dem Einstieg, von #DieWelt eh arg abgenommen & ist mittlerweile, mehr ein #Doku Sender, statt tatsächlich Nachrichten.... #TV — Absurde_Existenz (@Wiesel_Flink) 18. Januar 2018

Wie gewohnt, berichtet der Sender live, wenn etwas Wichtiges geschieht.

dpa, mke