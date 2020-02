„Let‘s Dance“: Michael Wendler plant offenbar Sensation mit seiner Laura - und das im TV

Angeblich möchte Michael Wendler seiner Laura bald einen Heiratsantrag machen. Doch seine Noch-Frau Claudia könnte durch einen durchdachten Zug alles verhindern.

Michael Wendler und die 19-jährige Laura Müller sind ein umstrittenes Paar.

Nichtsdestotrotz könnten bei den noch immer so frisch Verliebten bald die Hochzeitsglocken läuten.

läuten. Doch die Wendler-Noch-Frau Claudia Norberg könnte beiden einen Strich durch die Rechnung machen.

Florida - Es könnte alles so schön und romantisch sein: Der Wendler liebt dieLaura und sie liebt den Wendler; sogar ein Heiratsantrag vor Millionenpublikum soll schon geplant sein. Jedenfalls munkelt das Bild. Doch dem Glück der beiden könnten einige Steine in den Weg gelegt werden: Nicht nur, dass sich das Paar immer wieder vor bösen Kritikern wegen des hohen Altersunterschiedes verantworten muss, denn nun könnte auch noch Wendlers Noch-Frau Claudia Norberg die Liebe der beiden durch einen ausgeklügelten Trick auf die Probe stellen.

Wendler-Liebesdrama: Verhindert Claudia Norberg sein Glück mit Laura?

Diese Dreierkonstellation hat es scheinbar tatsächlich gewaltig in sich. Seit langen Monaten sind Michael Wendler und die 28 Jahre jüngere Laura Müller ein Paar - doch er ist nach wie vor mit Claudia Norberg, der Mutter der gemeinsamen Tochter Adeline, verheiratet und wohnt sogar zum Teil noch immer mit ihr unter einem Dach. Da scheint das Drama ja bereits vorprogrammiert - und könnte sich nun tatsächlich auch so zutragen.

Wie der Wendler nämlich in einem Interview mit Bild erklärte, tue seine Noch-Frau seiner Meinung nach alles, „um einer Zukunft mit Laura im Wege zu stehen.“ Schenkt man den Worten des Schlagerstars Glauben, könnte die 49-Jährige dabei tatsächlich einen perfiden Plan haben und den nächsten Schritt bereits gut geplant haben.

Michael Wendler und Claudia Norberg: Kommt nun die Scheidung?

Gerade sollen sich sowohl der Wendler, als auch Claudia in Florida begegnen - und zwar nicht nur, um dort gemeinsam Adelines Geburtstag zu feiern. Zugleich könnten die beiden nämlich auch die Gelegenheit nutzen, um die Scheidung endlich vom Tisch zu kriegen. Laut Wendler sei dazu schon ein Termin für den Mittwochvormittag (26. Februar 2020) geplant gewesen. Schon zweimal habe seine Noch-Frau den Termin bereits platzen lassen, wie der Wendler gegenüber der Bild behauptet. Ihre Motivation dafür meint er bereits ebenfalls zu kennen: „Sie hasst Laura und beneidet unser Glück“, erklärt der 47-Jährige. Zuletzt hatte Claudia* selbst im RTL-Dschungelcamp noch interessante Details über ihre Ehe ausgepackt.

Plant Michael Wendler einen Heiratsantrag für Laura bei „Let‘s Dance“?

Was die Situation besonders pikant macht - oder noch pikanter, als sie eh schon ist: Angeblich plant der Wendler seiner Laura einen Live-Heiratsantrag vor Millionenpublikum zu machen und könnte dafür die nächste Ausgabe von „Let‘s Dance*“ nutzen, wenn Laura* wieder für die RTL-Tanzshow über die Bühne wirbelt. Das munkelt zumindest Bild.

Doch Claudia Norberg könnte ihm mit ihrer fehlenden Unterschrift auf den Scheidungspapieren einen Strich durch die Rechnung machen: „So wie ich gehört habe, flüchtet Claudia nach Deutschland, um der Entscheidung zu entgehen. Sie will die Verlobung möglichst lange verhindern. So hat sie es auch Laura ins Gesicht gesagt“, schimpft der Wendler im Interview weiter. Was bei dem ganzen Unmut schon beinah unterzugehen droht: Er selbst spricht bereits von Verlobung. Sollen nun wirklich bald die Hochzeitsglocken läuten? Hat er es mit der Scheidung deshalb so eilig?

Michael Wendler: Das sagt Claudia Norberg zu den Vorwürfen

Aus der Sicht seiner Noch-Frau zumindest gestaltet sich die Lage aber komplett anders: „Der Termin, von dem er spricht, ist nicht der Scheidungstermin, sondern ein weiterer Besprechungstermin. Der sollte am Dienstag, dem 25. Februar, stattfinden. Da Michael aber nicht anwesend war, muss nun wieder ein neuer Termin gefunden werden!“

Ob den beiden das in absehbarer Zeit endlich gelingt oder ob Claudia ihren Noch-Gatten erneut buchstäblich in die Knie zwingt, wird sich zeigen. Genauso wird es sich zeigen, ob letzterer tatsächlich bald einen Kniefall macht und um Lauras Hand anhält. Eines zumindest scheint sicher: Egal was passiert, die drei werden die Öffentlichkeit sicherlich daran teilhaben lassen - schließlich vergeht derzeit so gut wie kein Tag ohne neue Schlagzeilen um den Schlagerstar.

Besonders heiß her geht es aktuell nämlich auch in dessen Streit mit Oliver Pocher - nun sollen die beiden sogar eine eigene TV-Show bekommen. Zuletzt hat sich sogar der deutsche SchauspielstarTil Schweiger zum Streit der beiden zu Wort gemeldet. Und auch Oliver Pochers Ehefrau Amira musste sich bereits gegen Anfeindungen wehren.

