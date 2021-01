„The Big Bang Theory“ gibt Platz 1 ab: Diese Serie wurde 2020 am häufigsten im TV ausgestrahlt

Mehrere Jahre lang stand „The Big Bang Theory“ an der Spitze der meistgezeigten Serien im Fernsehen. Nun wurde sie von einer anderen Produktion überholt.

Egal, ob RTL, Sat.1 oder ARD: Auf jedem Sender laufen zu verschiedenen Uhrzeiten Wiederholungen alter Serien. Auch wenn Zuschauer Folgen schon mehrfach gesehen haben, scheinen viele nicht genug von ihren Lieblingsproduktionen zu bekommen. So hat sich beispielsweise ProSieben immer wieder dazu entschieden, alte Episoden von „The Big Bang Theory“* ins Programm aufzunehmen.

Das führte schließlich dazu, dass die Sitcom seit 2017 als meistgezeigte TV-Serie galt. 2020 musste die amerikanische Produktion den ersten Platz allerdings räumen. Eine andere, noch viel ältere Sitcom wurde nämlich wesentlich häufiger im Fernsehen ausgestrahlt.

Meistgezeigte Serie im TV: Sitcom-Klassiker überholt „The Big Bang Theory“

Im Jahr 2019 lief die finale Staffel von „The Big Bang Theory“. Seither hat ProSieben weniger Folgen der Produktion ins Programm aufgenommen, was sich im Ranking der meistgezeigten Serien bemerkbar macht. Das Medienmagazin DWDL hat die ausgestrahlten Episoden im Jahr 2020 nachgezählt und kam auf insgesamt 1.851. Damit belegt die Nerd-Sitcom den dritten Platz. Mit 1.951 Ausstrahlungen auf Vox sicherte sich „Medical Detectives“ den zweiten Rang. Noch öfter lief nur die Kult-Serie „Two and a Half Men“ mit 2.064 Ausstrahlungen. Obwohl die Produktion schon etwas älter ist, hat ProSieben sie wesentlich öfter als im Vorjahr gezeigt.

Top 5 der am häufigsten im TV gezeigten Serien 2020

„Two and a half Men“ – 2.064 Ausstrahlungen „Medical Detectives“ – 1.951 Ausstrahlungen „The Big Bang Theory“ – 1.851 Ausstrahlungen „Der Blaulicht Report“ – 1.291 Ausstrahlungen „Auf Streife - Die Spezialisten“ – 1.102 Ausstrahlungen

Quelle: DWDL - Das Medienmagazin hat in diesem Ranking lediglich die acht größten Sender berücksichtigt. Dazu zählen ARD, ZDF, RTL, RTL II, ProSieben, Sat.1, Kabel Eins und Vox.

Animationsserie wurde noch häufiger als „Two and a Hald Men“ gezeigt

In der oben aufgeführten Top 5 berücksichtigte DWDL nur die acht größten TV-Sender. Betrachtet man alle Free-TV-Sender, sieht das Ranking ganz anders aus. In diesem Fall steht „South Park“ mit 3.293 Ausstrahlungen an der Spitze. Die satirische Animationsserie lief 2020 hauptsächlich auf Comedy Central. Ebenfalls weit vorne mit dabei sind die Zeichentrickproduktion „American Dad“ sowie die Telenovela „Sturm der Liebe“.

Top 5 der am häufigsten im gesamten Free-TV gezeigten Serien 2020

„South Park“ – 3.293 Ausstrahlungen

– 3.293 Ausstrahlungen „American Dad“ – 2.775 Ausstrahlungen

– 2.775 Ausstrahlungen „Sturm der Liebe“ – 2.696 Ausstrahlungen

– 2.696 Ausstrahlungen „Bob‘s Burgers“ – 2.529 Ausstrahlungen

– 2.529 Ausstrahlungen „Das Strafgericht“ – 2.336 Ausstrahlungen

(soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.