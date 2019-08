TV-Experte aus bekannter Kultsendung tot - Große Trauer

Bei „Kunst und Krempel“ entschied Kunsthistoriker Dr. Carl Ludwig Fuchs über Fundstücke von Zuschauern. Der BR trauert um den Experten.

München - Seit 1985 läuft Kunst und Krempel im BR - und seit 1991 war er Teil dieser Perle im Dritten Programm: Dr. Carl Ludwig Fuchs. Sein Fachgebiet: Schmuck und Silber, später auch historische Uhren. Als Experte für diesen Bereich begutachtete er Stücke, die die Zuschauer mit in die Sendung brachten und entschied: Kunst oder Krempel.

TV-Experte Dr. Carl Ludwig Fuchs ist tot

Wie der BR am Mittwoch mitteilte, ist der Kunsthistoriker vor Kurzem gestorben. Er wurde 74 Jahre alt. Aus Anlass seines Todes nimmt der BR am kommenden Samstag um 19.30 Uhr eine monothematische Ausgabe von „Kunst und Krempel“ ins Programm. Es sollen ausschließlich Objekte aus seinen Themenbereichen zur Beratung kommen.

Der gebürtige Anhaltiner habe mit seinem „universellen Fachwissen und seinem unverwechselbaren Wesen die Sendung über Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt“, erklärt der BR in einer Mitteilung. „Sein Studium der Kunstgeschichte an mehreren europäischen Universitäten und seine Tätigkeit am Kurpfälzischen Museum in Heidelberg bildeten dafür die professionelle Grundlage.“

Dr. Carl Ludwig Fuchs gestorben „Sein Wissen ging allerdings weit über das typisch Akademische hinaus“

Weiter heißt es: „Sein Wissen ging allerdings weit über das typisch Akademische hinaus. Durch seine Begeisterung insbesondere für das 18. Jahrhundert gelang es ihm anhand der Gegenstände, längst vergessene Sitten und Gebräuche wieder lebendig werden zu lassen.“

