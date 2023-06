„Das fehlte noch“: Zuschauer sauer, weil Giovanni Zarrella neuer Juror bei „The Voice“ wird

Von: Matthias Kernstock

Schlagerstar Giovanni Zarrella wird neuer Juror bei „The Voice of Germany“. Viele TV-Zuschauer finden die Personalie nicht gut und reagieren bei Facebook verärgert.

Berlin - Die neuen Coaches für die 13. Staffel der Castingshow “The Voice of Germany” stehen offiziell fest. Neben den Tokio-Hotel-Zwillingen Bill und Tom Kaulitz (33) und Sänger Ronan Keating (46) werden auch Schlagerstar Giovanni Zarrella (45) sowie Rapperin Shirin David (28) auf den roten Stühlen Platz nehmen, wie der offiziellen Webseite zur Sendung zu entnehmen ist.

Neue Jury bringt Castingshow-Erfahrung mit

Zarrella wurde einst selbst als Teil der Band Bro‘Sis berühmt, die aus der RTLzwei-Show “Popstars” hervorging”. Mittlerweile moderiert er die nach ihm benannte „Die Giovanni Zarrella Show“ im ZDF. Die erfolgreiche Rapperin David wiederum war 2017 Jurymitglied der RTL-Produktion “Deutschland sucht den Superstar” in der 14. Staffel.

Die Kaulitz-Brüder sind seit kurzem in der RTL+-Musiksendung “That’s My Jam” zu sehen, waren aber auch schon Teil von “DSDS”: Vor zehn Jahren urteilten sie in Staffel zehn über das Talent der Bewerber. Auch Keatings ehemalige Band Boyzone war das Ergebnis eines Castingaufrufs. Selbst als Jurymitglied trat er in der australischen Version von „The X Factor„ auf.

Komplette Stuhlrotation

Ende Mai hatten ProSieben und Sat.1 via Twitter bekanntgegeben, dass alle vier “The Voice of Germany”-Coaches in Staffel 13 pausieren werden. Kultrocker Peter Maffay (73), Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (38), Sänger Mark Forster (40) und Reamonn-Star Rea Garvey (49) verließen die Drehstühle.

Die neue Staffel von “The Voice of Germany” wird mit Spannung erwartet. Nun steht fest, wer auf Peter Maffay, Stefanie Kloß, Mark Forster und Rea Garvey folgen wird. © Sat.1 / Imago Images

„Niemals geht man so ganz, irgendwas von euch bleibt hier“, hatte sich ProSieben- und Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann (43) zum Abschied auf Twitter bei den vier vorerst scheidenden Coaches der vergangenen Staffel „für großartige und wunderschöne Stunden“ bedankt. Die vier seien „immer wieder herzlich willkommen auf den roten Stühlen“.

„Das fehlte noch“: Zuschauer sauer, weil Giovanni Zarrella neuer Juror bei „The Voice“ wird

Auf der Facebookseite „extratippcom“ mit über 100.000 Followern hagelt es Kritik für Schlagerstar Giovanni Zarrella. Der Italiener und seine Großfamilie tingeln derzeit durch viele TV-Shows, darunter neben der „Giovanni Zarrella Show“ auch „Wer weiß den sowas“, „ZDF-Fernsehgarten“ oder andere TV-Formate.

Was will der denn da? Sorry die sind mir zu präsent. Überall auf fast jedem Sender, immer die selben“, kommentiert Facebook-Userin Gabriela Sanchez unter ein Foto zur Schlagzeile. „Mir hat er noch nie gefallen! Er kopiert immer andere Lieder, ich finde ihn überhaupt nicht besonders“. meint Caruso.

Neben zahlreichen anderen Kommentaren zum neuen „The Voice of Germany“-Juror finden sich auch positive Reaktionen auf Giovanni Zarrella. „Ich freu mich drauf“, schreibt Christel. „Ich finde die beiden einfach mega. Er hat recht. Jetzt schaue ich mir „Voice of Germany“ auch an“, kommentiert Margit und bezieht sich mit „beiden“ auf das Ehepaar Zarrella.

Die neue „The Voice of Germany“-Besetzung wird ab Herbst 2023 auf ProSieben und in Sat.1 im Wechsel zu sehen sein. Laut „Bild“-Zeitung sollen bereits am heutigen 6. Juni die Dreharbeiten zu Staffel 13 starten.



Bei der „Giovanni Zarrella Show“ musste Roland Kaiser eine Songzeile mit dem Wort „Mohrenkopf“, das inzwischen als politisch unkorrekt gilt, umtexten. Jetzt kehrte der Schlagerstar aber zum Original zurück. Verwendete Quellen: “The Voice of Germany”-Webseite, “Bild”-Zeitung, Twitter