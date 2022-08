„Als Doofmann dargestellt“: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Dirk Linneboden erhebt schwere Vorwürfe an Produktion

Dirk Linneboden (44) nahm 2018 bei „Bauer sucht Frau“ teil. Er erhebt nun schwere Vorwürfe an die Produktion. Er sei in die Rolle eines „Doofmann“ gedrängt worden, einiges wurde anders gezeigt, als es gewesen wäre.

Hirschberg - Dirk Linneboden war einer der Kandidaten der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ 2018. Er begab sich vor den TV-Kameras auf die Suche nach der Liebe fürs Leben. Wie die Szenen am Ende geschnitten wurden, sah der 44-Jährige aber genauso erst wie alle anderen Menschen im Fernsehen. Der Hobby-Schäfer erhebt heute den Vorwurf: Es sollte ein ganz bestimmtes Bild von ihm vermittelt werden.

„Bauer sucht Frau“-Kandidat musste sich für Frauen ohne Foto entscheiden

„Ich habe das damals mit den rund sechs Millionen Menschen auch das erste Mal gesehen“, erinnert sich Dirk Linneboden gegenüber soester-anzeiger.de an die erste Ausstrahlung der Sendung zurück. Traditionell beginnt die „Bauer sucht Frau“-Staffel immer mit dem sogenannten „Scheunenfest“, bei dem die Bauern und Bäuerinnen mit den Bewerbern und Bewerberinnen zusammentreffen, die sie im Vornherein ausgesucht haben – wie Linneboden erzählt, musste er sich allerdings ohne Foto entscheiden.

Nichts zu sagen: Dirk und Deborah versuchten einen Anlauf miteinander, doch daraus wurde nichts. © MG RTL

Nach einem persönlichen Kennenlernen geht es für die Pärchen, bei denen es harmoniert, weiter auf den Hof. Der „Bauer sucht Frau“-Kandidat entschied sich damals für eine Frau namens Deborah. Er erklärt: „Wir waren beide nicht so angetan voneinander“, weswegen die Regie Deborah anscheinend gegen eine andere Kandidatin tauschen wollte. Statt das so zu kommunizieren, so Linnebodens Vorwurf, wurde es gefilmt, als hätte Deborah Heimweh und verließe daher die Show.

Erfolgreiche RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ 2018 In der Staffel 2018, in der auch Dirk Linneboden teilnahm, sahen insgesamt 5,87 Millionen Zuschauer die Auftaktfolge von „Bauer sucht Frau“. Das führte zu einem Marktanteil von 18,5 Prozent. Zum Vergleich: 2021 erreichte der Auftakt nur 1,95 Millionen Zuschauer mit einem Marktanteil von 8,7 Prozent.

„Bauer sucht Frau“-Kandidat sauer: „Wollten mich bewusst in blöde Rolle stecken“

Auch mit der Nachrück-Kandidatin klappte es dann aber nicht bei dem Schäfer. Zum Abschied, heißt es bei soester-anzeiger.de, hätte er Schäfchen-Ohrringe verschenken sollen, konnte dies aber verhindern: „Meine Schwester weigerte sich, Gott sei Dank, und redete der Regie diese Schnapsidee aus. Die wollten mich bewusst in eine blöde Rolle stecken. Jeder der Zuschauer hätte sich zurecht gefragt, warum ich einer erwachsenen Frau solche Ohrringe schenke“, so der einstige „Bauer sucht Frau“-Kandidat.

Wegen eines Versehens kamen beim Frühstück auch einmal schwarze Toasts aus dem Toaster. „Das fand die Regie so witzig, dass ich die Situation nochmal nachstellen musste, obwohl es überhaupt keine Absicht war – aber so wurde ich als Doofmann dargestellt, der zu dumm ist, Frühstück zuzubereiten“, wirft Dirk Linneboden der Produktion vor. Auch hätte er immer das gleiche Shirt tragen sollen, damit man seine Aussagen besser hätte schneiden können: „Ich saß manchmal montags vor dem Fernseher und wusste ganz genau, dass ich das so nicht meinte und auch nicht zu dem Thema gesagt habe“, blickt Linneboden zurück.

RTL äußert sich – Linneboden bereut inzwischen Interview

Auf eine tz.de-Anfrage äußerte sich RTL folgendermaßen: „Grundsätzlich ist die Wahrnehmung der eigenen Darstellung immer subjektiv und emotional. Dass mit Einverständnis der Protagonisten mehrere Takes einer Situation, die sich so zugetragen hat, gedreht werden, ist durchaus üblich. Wenn von den Protagonisten kein eigener Impuls kommt, werden während des Drehs auch redaktionelle Vorschläge gemacht, am Ende entscheiden aber die Protagonisten selbst, was passieren soll. Fakt ist, dass Deborah tatsächlich Heimweh hatte und deshalb abfuhr.“ Auch Linneboden äußerte sich nochmals via RTL: „Ich wollte auf keinen Fall gegen ‘Bauer sucht Frau’ nachtreten“, hieß es. Er bereue es, das vorangegangene Interview gegeben zu haben.

Bei einigen Kandidaten klappte es bei „Bauer sucht Frau“ aber tatsächlich, die Liebe zu finden. Trotzdem halten natürlich nicht alle Beziehungen. Nach der Trennung eröffnete Sabrina nun ein eigenes Geschäft und zog zurück in die Heimat. Verwendete Quellen: soester-anzeiger.de; RTL/Bauer sucht Frau; quotenmeter.de, tz.de-Anfrage; rtl.de