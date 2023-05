Trinkspiel, No Deal, überteuerte Snacks: Das Beste der „Höhle der Löwen“-Folge vom 22. Mai in Bildern

Von: Lukas Einkammerer

In der neuesten Folge von „Die Höhle der Löwen“ war am 22. Mai ein breites Spektrum an Pitches und Geschäftskonzepten vertreten. Deals gab es aber nicht für jede Idee.

1 / 17 Die Getränkebecher von „Frats“, die Steigbügel-LEDs von „Lovel Star“ und die gesunden, aber teuren, Snacks von „Häppy Snäx“ - diese Start-ups waren in der neuesten Folge von „Die Höhle der Löwen“ am Start. © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 22. Mai 2023 (Fotomontage)

2 / 17 Den ersten Pitch des Abends lieferte in der „Höhle der Löwen“ das Studentenunternehmen „Frats“. Mit einem kühlenden Becher wollen Felix Kruse, Frederic Redmann und Raul Seidenfuss die Jury überzeugen, fordern 125.000 Euro und bieten 25,1 Prozent Firmenanteile. © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 22. Mai 2023

3 / 17 Gespannt hören sich die Löwen die Geschäftsidee von „Frats“ an. © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 22. Mai 2023

4 / 17 Bei all dem Gerede über Studentenparties haben Tillmann Schulz und Dagmar Wöhrl direkt Lust auf eine Runde Bierpong bekommen. Schon ein gutes Zeichen für Frats in der „Höhle der Löwen“? © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 22. Mai 2023

5 / 17 Den Deal mit den drei Jungunternehmern machen am Ende Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel. Sie bieten den drei Männern 125.000 Euro und fordern 30 Prozent der Firmenanteile – und sichern ihnen tatkräftige Unterstützung bei der Realisierung ihrer Geschäftsidee zu. © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 22. Mai 2023

6 / 17 Das nächste Unternehmen ist Lovel Star, die mit Steigbügel-LEDs mehr Sicherheit für Pferd und Reiter garantieren wollen. Um dies zu demonstrieren, bringen sie sogar ein echtes Pferd ins Studio. © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 22. Mai 2023

7 / 17 150.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile wollen Lovel Star – doch Probleme beim Patentrecht lassen die Löwen zögern. © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 22. Mai 2023

8 / 17 Am Ende reicht es leider nicht für einen Deal - trotz einer guten Geschäftsidee muss Lovel Star die „Höhle der Löwen“ wieder verlassen. © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 22. Mai 2023

9 / 17 Das nächste Start-up ist Lynes, ein „Punktesammelprogramm für nachhaltige Mobilität“. Hier sollen Kunden dafür belohnt werden, mit dem ÖPNV zu fahren. © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 22. Mai 2023

10 / 17 Fürs Bus und Zugfahren belohnt zu werden - den vier Löwen gefällt diese Idee gar nicht schlecht. Ein Problem gibt es laut Carsten Maschmeyer aber: Eine solche Geschäftsidee sollte eher mit Stadt, Bund oder Land umgesetzt werden. © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 22. Mai 2023

11 / 17 Obwohl seine „Höhle der Löwen“-Kollegen allesamt nein sagen, gibt Tillmann Schulz Lynes doch eine Chance und bietet ihnen 180.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile. Diesen Deal nimmt das Start-up freudig an. © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 22. Mai 2023

12 / 17 Mit Häppy Snäx will Marina die Löwen beeindrucken. Natürliche und zusatzstofffreie Smoothierollen – damit sorgt sie bei den Investoren für leuchtende Augen. © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 22. Mai 2023

13 / 17 100.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile will die zweifache Mutter. Ihre Geschäftsidee kommt ausgesprochen gut an - nur der hohe Preis der gesunden Snacks (3,99 für eine Packung) lässt die Löwen stutzen. © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 22. Mai 2023

14 / 17 Trotz dieser Bedenken bekommt sie prompt zwei Angebote: Dagmar Wöhrl und Tillmann Schulz bieten als Duo und Ralf Dümmel im Alleingang 100.000 Euro für 30 Prozent der Firmenanteile. Am Ende fällt Marinas Entscheidung auf Dagmar und Tillmann – und sie strahlt vor Freude. © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 22. Mai 2023

15 / 17 Den Abschluss in der dieswöchigen Ausgabe der Gründershow bilden Paleo Movement – die mit dem ergonomischen Paleo Chair das Sitzverhalten von Menschen verbessern wollen. Auf YouTube haben Raphael Schneider und Toni Hackmann mit ihrem Unternehmen schon eine treue Fangemeinde – ob die Löwen auch anbeißen? © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 22. Mai 2023

16 / 17 Dass die knallig bunten Sitzgelegenheiten eine coole Sache sind, ist allen Löwen bewusst - aber eine Zukunft im Business sehen sie noch nicht wirklich. © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 22. Mai 2023

17 / 17 Mit ihrer Attitude konnten sie zwar punkten – ein Deal mit den Löwen gibt es für Paleo Movement trotzdem nicht. © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 22. Mai 2023

Köln – Am Montagabend (22. Mai) zeigte VOX eine neue Folge der beliebten Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Vor die taffe Jury um Carsten Maschmeyer (64) und Dagmar Wöhrl (69) traten dieses Mal wieder viele verschiedene Jungunternehmen – von gesunden Kindersnacks bis hin zu dem neuesten Must-have für jede Studentenparty.

Den begehrenswerten Deal mit den Löwen gab es aber leider nicht für alle von ihnen und schweren Herzens mussten einige der Start-ups das Kölner Studio wieder verlassen – und den Traum vom großen Erfolg erstmal auf Eis legen.