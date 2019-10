„Unerträglich“: Sascha Hehn zieht mit neuen Vorwürfen über ZDF-Serie „Das Traumschiff“ her

Erst Stewart, dann Kapitän: Sascha Hehn war über viele Jahre in der ZDF-Serie „Das Traumschiff zu sehen.

Ein weiteres Mal hat Schauspieler Sascha Hehn über die ZDF-Serie „Das Traumschiff“ hergezogen, in der er viele Jahre fester Bestandteil war.

München - Schon bei seinem Abschied aus der Fernsehserie „Das Traumschiff“ im vergangenen Jahr deutete Schauspieler Sascha Hehn Konflikte mit den Machern der ZDF-Reihe an. Nun hat er im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in München anlässlich seines bevorstehenden 65. Geburtstages am 11. Oktober erneut deutliche Kritik geäußert.

Sascha Hehn über „Traumschiff“: Zum Schluss wurden einfach alte Geschichte wiederholt

Für ihn hätte das ZDF-“Traumschiff“ am Ende „Fließbandarbeit“ bedeutet, so Hehn wörtlich. „Zuletzt war es so, dass einfach alte Geschichten wiederholt wurden. Nach dem Motto: Der Zuschauer merkt das ja sowieso nicht. Und die Regie war verdammt, Fließbandarbeit abzufotografieren“, beklagt der Schauspieler.

Ex-“Traumschiff“-Kapitän Hehn: „Dramaturgische Fehler unerträglich“

Zwar seien die Bücher auch früher nicht immer „der Hit“ gewesen, doch die sehr guten und namhaften Schauspieler hätten „was aus ihren Rollen gemacht“, so Hehns Urteil. Und der ehemalige Kapitän wird noch deutlicher: „Zum Schluss wurden auch die dramaturgischen Fehler unerträglich“, kritisierte er.

Sascha Hehn: Schon in den 80er Jahren auf dem „Traumschiff“

Bereits Anfang der 80er Jahre war Sascha Hehn für rund zehn Jahre als Chefsteward Victor fester Bestandteil der „Traumschiff“-Crew. 2014 kehrte er dann als Nachfolger von Siegried Rauch als Kapitän zurück. Im vergangenen Jahr dann verkündete er seinen Abschied aus der ZDF-Serie. Als Nachfolger wird Schlagerstar Florian Silbereisen die Rolle des „Traumschiff“-Kapitäns übernehmen. Doch schon vor Ausstrahlung der ersten Folge hat der Sänger keinen leichten Start.

Video: Sascha Hehn sprach Warnung an Florian Silbereisen aus

