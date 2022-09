Toiletten-Eklat im „Sommerhaus der Stars“: Stephen Dürr weint bittere Tränen

Von: Fabienne Schimbeno

Teilen

Stephen Dürr und seine Frau Katharina ziehen 2022 ins „Sommerhaus der Stars“ auf RTL. © RTL/Stefan Gregorowius

In Folge 8 von „Sommerhaus der Stars“ kommt es zu einem Eklat: Kandidat Stephen Dürr muss dringend auf die Toilette. Lesen Sie hier, warum er plötzlich in Tränen ausbricht:

Großes Drama bei „Sommerhaus der Stars“ auf RTL! Schon seit dem 7. September ist die neue Staffel in vollem Gange. Mehrere Promi-Paare kämpfen in diesem Jahr um den Sieg. Auch Kandidat Stephen Dürr und seine Frau Katharina wollen „Das Sommerhaus“ gewinnen. In Folge 8 passiert dem 48-Jährigen ein übles Missgeschick: Der frühere „Unter uns“-Star muss plötzlich dringend auf die Toilette!

MANNHEIM24 verrät, was es mit dem Klo-Drama um Stephen Dürr im „Sommerhaus der Stars“ auf sich hat – und warum er plötzlich in Tränen ausbricht.

Schon zum siebten Mal wird eine neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. Folge 8 ist bereits seit dem 28. September auf RTL+ verfügbar. Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können jede neue Episode bereits vor TV-Ausstrahlung streamen. (fas)