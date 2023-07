Nach Todesfall: „Hartz und herzlich“-Hausmeister Michael will sein Leben ändern

Von: Daniel Hagen

Teilen

Seit Jahren hilft der „Hartz und herzlich“-Hausmeister Michael anderen Menschen. Nach einem Todesfall im Bekanntenkreis will er jetzt aber etwas an seinem Leben ändern!

Die Benz-Baracken in Mannheim sind seit 2017 ein Dreh- und Angelpunkt der RTLZWEI-Show „Hartz und herzlich“. Die Sozialdoku begleitet Menschen, die in sozialen Brennpunkten leben und zeigt, wie sie mit Geldsorgen, gesundheitlichen Problemen und Ämterstress umgehen. Bewohner wie Elvis, Janine, Pascal oder die mittlerweile verstorbene Dagmar sind so zu kleinen Stars geworden. Auch der Hausmeister Michael ist sehr beliebt – will jetzt aber etwas kürzertreten. MANNHEIM24 verrät den Grund dafür:

Sendung Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz Baracken Sender RTLZWEI Drehort Mannheim

„Hartz und herzlich“-Hausmeister Michael will sein Leben ändern

Hausmeister Michael ist die gute Seele der Benz-Baracken – obwohl er gar nicht dort lebt. Wenn jemand Hilfe beim Umzug oder anderen schweren Arbeiten braucht, ist der Mannheimer zur Stelle. Sogar nach der Flut im Ahrtal hilft er vor Ort beim Wiederaufbau mit. Selbst beim Deutschen Roten Kreuz in Ilvesheim packt Michael an, als sie seine Hilfe brauchen.

Diese ehrenamtlichen Arbeiten neben seinem Job haben jedoch auch ihren Preis, da man ständig im Einsatz ist. Wohl auch deshalb hat Michael jetzt einen Entschluss gefasst. „Ich möchte mein Leben komplett umkrempeln“, berichtet der selbstständige Hausmeister auf seinem Instagram-Kanal. So wolle er von Montag bis Freitag arbeiten und das Wochenende mehr genießen.

Todesfall im Freundeskreis lässt Michael über sein Leben nachdenken

Als Grund für diesen drastischen Entschluss nennt Michael einen Todesfall im Freundeskreis. Dabei handele es sich um die Frau eines Kumpels, die mit 46 Jahren verstorben ist. Daraufhin sei der Hausmeister nachdenklich geworden – wohl wegen des Gedankens, dass das Leben so vergänglich ist. Das zeigt auch der Tod der 16-jährigen Lisa-Marie aus den Benz-Baracken.

„Ich werde meine Hilfsaktionen auf jeden Fall weitermachen, aber in einem kleineren Rahmen und mein Ehrenamt auch in kleinerem Rahmen“, sagt Michael weiter. Der Hausmeister wohnt derzeit im Haus der verstorbenen „Hartz und herzlich“-Bewohnerin Dagmar, die ebenfalls eine gute Seele der Benz-Baracken gewesen ist.

Trauer in den Benz-Baracken: Diese „Hartz und herzlich“-Stars starben während der Sendung Fotostrecke ansehen

Fans feiern Entscheidung von „Hartz und herzlich“-Hausmeister

Viele seiner über 8.000 Follower auf Instagram feiern den Hausmeister für seine Entscheidung und wünschen ihm nur das Beste für seinen weiteren Lebensweg. Immerhin habe Michael in den letzten Jahren zu wenig an sich selbst gedacht.

„Völlig richtige Einstellung 👍 Sie arbeiten eh viel zu viel 🙈 und die Barackler haben Sie eh zum Teil nur ausgenutzt ,ständig hatten die immer was zum fahren ,auch wenn es sinnlos war, ich nenne keinen Namen 🙄😬“

„Ich hab dir schon oft gesagt,denk mal etwas an Dich!! Lass dich nicht so ausnutzen und sag auch mal nein. Wir werden alle nicht jünger und irgendwann ist es zu spät um sein Leben zu ändern“

„Das machst du richtig,du bist ein hilfsbereiter Mensch aber du musst auch an dich denken und auf deine Gesundheit“

Ob sich der Entschluss auch auf die Teilnahme bei der Show „Hartz und herzlich“ bezieht, erwähnt Michael nicht in dem kurzen Video. Die Produktionsfirma hat übrigens angekündigt, dass dieses Jahr noch neue Folgen aus verschiedenen Städten laufen werden – unklar ist aber, ob auch Mannheim dabei ist. (dh)