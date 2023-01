„Tod durch Lockenstab“: „Goodbye Deutschland“-Teilnehmer will mit Horrorfilm durchstarten

Von: Lisa Klugmayer

„Goodbye Deutschland“-Teilnehmer Marcel hat sich in Hollywood schon einen Namen als Horrorfilm-Regisseur gemacht. An diesen Erfolg will er mit seinem neuen Film anknüpfen – darin stirbt eine hübsche Blondine durch einen Lockenstab.

Los Angeles – In DER Filmstadt schlechthin will auch Marcel Walz mit seinen Horrorfilmen richtig durchstarten. In der Branche ist er dabei kein unbekanntes Gesicht. Er drehte schon mit Gina-Lisa Lohfink, Micaela Schäfer und Katy Karrenbauer und auch in Hollywood feierte er schon einige Erfolge. Daran will der „Goodbye Deutschland“-Teilnehmer nun mit seinem neuen Film anknüpfen. In dem Streifen stirbt eine Blondine auf doch sehr kuriose Weise: durch einen Lockenstab.

Horrorfilm-Regisseur Marcel und sein Partner Dominik leben schon seit fünf Jahren in Los Angeles. In dieser Zeit hat sich Marcel einen Namen in der Filmwelt gemacht. Nun steht der letzte – und gleichzeitig teuerste – Drehtag für seinen neuen Film. „That‘s a Wrap“ (dt. Alles im Kasten) an. Denn Marcel konnte eine in Hollywood bekannte Schauspielerin engagieren – allerdings reicht das Geld nur für einen Tag.

„Goodbye Deutschland“-Teilnehmer hat sich in Hollywood schon einen Namen als Horrorfilm-Regisseur gemacht. An diesen Erfolg will er mit seinem neuen Film anknüpfen – darin stirbt eine hübsche Blondine durch einen Lockenstab. (Fotomontage) © Screenshot Vox/Goodbye Deutschland

Cerina Vincent hat schon in Erfolgsproduktionen wie „Ally McBeal“, „Bones: Die Knochenjägerin“ oder „Two and a half man“ mitgespielt. Nun erhofft „Goodbye Deutschland“-Teilnehmer Marcel durch ihren Namen maximale Promotion für seinen Film. Doch bevor der Drehtag für Cerina beginnt, muss vorher noch Gigi sterben. Ihrer Rolle wird ein heißer Lockenstab in die Speiseröhre eingeführt – sozusagen Tod durch einen Lockenstab.

„Einfach großartig“: Hollywood-Schauspielerin schwärmt von „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Marcel

Dann beginnen die teuersten Stunden der ganzen Produktion. Cerina spielt eine Schauspielerin, die eine heimliche Affäre mit ihrem Regisseur hat und nach Drehschluss ermordet wird. Der Dreh läuft wie am Schnürchen und die Szenen sind schnell im Kasten.

Das geht runter wie Öl: Hollywood-Schauspielerin Cerina Vincent schwärmt von „Goodbye Deutschland“-Auswanderer und Horrorfilm-Regisseur Marcel Walz © Screenshot Vox/Goodbye Deutschland

Für Marcel hat die Hollywood-Schauspielerin nur lobende Worte übrig: „Marcel ist einfach großartig. Ich habe schon öfters Gutes von ihm gehört. Es ist nicht immer so, dass das bei Filmprojekten einfach stimmt“. Schon zu Halloween soll „That‘s a Wrap“ fertig sein. Ein perfektes Startdatum für einen Horrorfilm.

