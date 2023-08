Blick hinter die Kulissen: ZDF veröffentlicht Rammstein-Doku zu Vorwürfen gegen Till Lindemann

Von: Jonas Erbas

Weil die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann eine breite Öffentlichkeit beschäftigen, widmet das ZDF der Thematik nun eine halbstündige Doku.

Berlin – Nur wenige Themen wurden in diesem Jahr so kontrovers diskutiert wie die Vorwürfe gegen Till Lindemann (60). Ob und inwieweit der Rammstein-Sänger tatsächlich Machtmissbrauch ausgeübt hat, ist mehr Glaubens- als Wissensfrage. Feststeht: Für den 60-Jährigen gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Mit einer neuen Doku versucht das ZDF nun Licht ins Dunkel zu bringen.

Nach Vorwürfen gegen Till Lindemann: ZDF zeigt investigative Rammstein-Doku

Das investigative Doku-Format „Die Spur“ setzt sich unter dem Motto „Missstände, Skandale, Verbrechen“ mit der Aufarbeitung von gesellschaftspolitischen Themen und Ereignissen auseinander. Die ZDF-Reihe läuft erst seit April 2023, setzte sich allerdings bereits mit Themen wie Übergriffen an Hochschulen, frauenfeindlichen Internetforen oder Immobilien-Abzockmaschen auseinander. Nun widmet man einen halbstündigen Beitrag der Causa Till Lindemann.

Die Folge mit dem Titel „Rammstein – Hinter der Mauer des Schweigens“ steht seit Mittwoch (2. August) in der ZDFmediathek zur Verfügung. „Seit Wochen macht Rammstein Schlagzeilen. Im Raum stehen Anschuldigungen gegen Sänger Till Lindemann. Mehrere Frauen behaupten, gezielt für Aftershow-Partys angeworben worden zu sein“, heißt es in der Inhaltsangabe des Doku-Formats.

Die Berichterstattung zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann Aufgrund des öffentlichen Interesses, das im Fall Till Lindemann besteht, berichten wir regelmäßig über die Vorwürfe. Entsprechende Artikel sind weder als Schuldzuweisung noch Verteidigung zu verstehen – im Gegenteil: Wir sind um eine neutrale Berichterstattung bemüht und versuchen, die Stimmen von Für- und Gegensprechern einzufangen, um ein ähnlich heterogenes Stimmungsbild wiederzugeben, wie es sich auch innerhalb der Gesellschaft abzeichnet.

In Investigativ-Doku: ZDF interviewt Insiderin zu Vorwürfen gegen Till Lindemann

Darüber hinaus kommt in „Rammstein – Hinter der Mauer des Schweigens“ auch eine anonyme Insiderin zu Wort, die eigenen Angaben zufolge früher als Angestellte des Musiklabels Universal mit der Band zusammengearbeitet hat. Außerdem werden neben Fans von Till Lindemann und Co. auch Personen befragt, die an den Gegendemonstrationen vor den Berliner Rammstein-Konzerten teilgenommen haben.

Die Vorwürfe gegen Till Lindemann wiegen schwer – das ZDF geht der komplizierten Thematik nun in einer halbstündigen Doku nach © Malte Krudewig/dpa

Der Film von Janina Findeisen und Ciara Cesaro-Tadic steht noch bis zum 3. August 2024 in der ZDFmediathek zum Abruf bereit. Indes erheben immer mehr Kritiker die Stimme: Weil Sophia Thomalla (33) Till Lindemann verteidigte, forderten zuletzt einige Personen im Netz ihren RTL-Rauswurf. Verwendete Quellen: zdf.de, presseportal.de