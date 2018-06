Til Schweiger meckert über seinen Tatort-Termin. 

Til Schweiger, Schauspieler, ist höchst unzufrieden über den Sendeplatz für die Fernsehpremiere seines Kino-Tatorts "Tschiller: Off Duty".

Hamburg - In der "Bild am Sonntag" äußerte der Schauspieler seinen Unmut darüber, dass der Krimi am 8. Juli im Ersten ausgestrahlt wird - mitten in der Tatort-Sommerpause und während der Fußball-WM.

„Ich fühle mich total im Regen stehen gelassen", sagte der 54-Jährige. „Ich hätte mir einen anderen Termin, zum Beispiel nach der Sommerpause als Auftakt der neuen Tatort-Saison oder, noch besser, im Herbst, gewünscht." Aus der Krimireihe verabschieden wolle er sich deswegen aber nicht, sagte Schweiger: „Ich werfe nicht das Handtuch. Aber es kann ja sein, dass der NDR hinschmeißt, weil ich gesagt habe, was ich empfinde."

