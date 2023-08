Nach Til Schweiger: ARD schmeißt zwei weitere Stars bei „Tatort“ raus

Til Schweiger hat es bereits erwischt. Auch weiteren „Tatort“-Stars droht das Serien-Aus. Einige sind schon bekannt, andere bangen noch.

München – Auch ein so erfolgreiches Format wie der „Tatort“ muss in Zeiten der Inflation auf die Spar-Bremse treten. Das bedeutet im Fall des beliebten Sonntagabend-Krimis, dass bewährte Schauspieler-Paarungen aufgelöst und einige Ausgaben komplett eingestellt wurden. Dem Mainzer und Hamburger „Tatort“ ging es bereits an den Kragen - jetzt folgen weitere.

Neue „Tatort“-Änderungen bekannt gegeben: Diese Stars müssen gehen

Lena Odenthal wird seit 1989 von Schauspielerin Ulrike Folkerts (62) verkörpert und ist fester Bestandteil des Ludwigshafener „Tatorts“. Das soll sie auch vorerst bleiben, allerdings wird sie sich von einigen Kollegen verabschieden müssen.

Seit 1998 sind auch die Sekretärin Edith Keller, gespielt von Annalena Schmidt (71), und Kriminaltechniker Peter Becker, gespielt von Peter Espeloer (63), Teil des Teams, das sich nun auflösen muss. Die beiden Schauspieler werden die Serie nach dem 79. Fall „Avatar“, dessen Sendetermin noch nicht feststeht, verlassen. Der Grund für das „große Reinemachen“ in der ARD sind Sparmaßnahmen, wie ein Insider der Bild verriet.

Diesem Reinemachen sollen außerdem die alteingesessenen Münchener Kommissare Batic, gespielt von Miroslav Nemec (69), und Leitmayr, gespielt von Udo Wachtveitl (64), zum Opfer fallen. Beide sind seit 1991 Teil der Serie, doch damit könnte bald Schluss sein. Ob sie ihre 100. Folge, die für 2025/26 geplant ist, erreichen werden, ist fraglich.

Eine Sprecherin des BR beruhigt die Fans aber zunächst und sagte gegenüber Bild: „Momentan gibt es dazu nichts zu sagen. Im Herbst wird der 93. Fall, ‚Königinnen‘, ausgestrahlt, die Fälle 94 und 95 sind schon abgedreht, weitere sind in Planung. Alles Weitere ist Spekulation.“

Bereits abgesagte „Tatort“-Ausgaben: Till Schweiger und Heike Makatsch sind raus

Der „Tatort“ aus Mainz gehörte seit 2016 zu der beliebten Krimi-Reihe und war der erste, der abgesetzt wurde. Insgesamt fünf Folgen gab es mit Hauptdarstellerin Heike Makatsch (51) in der Rolle der Kommissarin Ellen Berlinger. Im Juli gab der SWR-Programmdirektor für Information, Sport, Fiktion, Service und Unterhaltung bekannt, dass das Format aus Kostengründen gestrichen werden müsse. Die letzte Folge wird im Herbst 2023 laufen.

Auch der Hamburger „Tatort“ wird umgekrempelt und ein bekanntes Gesicht verschwindet. Es seien keine weiteren Folgen mit Til Schweiger (59) geplant, der seit 2013 den Hauptkommissar Nick Tschiller spielte. Das erklärte der „Tatort“-Koordinator der ARD gegenüber Tvdigital.

Ebenfalls nicht mehr dabei ist der Schauspieler Dar Salim (45), der seit 2019 im Bremer „Tatort“ den dänischen Polizisten Andersen spielte. Nach seinem Aus ist die Schauspielerin Florence Kasumba (46) vom Göttinger „Tatort“, die bereits in Hollywood-Produktionen wie „The Avengers“ und „Black Panther“ mitspielte, die letzte internationale „Tatort“-Darstellerin. Wie erfolgreich der „Tatort“ aber weiterhin ist, bewies eine Wiederholung im Quotenduell gegen „Grill den Henssler“. Verwendete Quellen: bild.de, TVdigital