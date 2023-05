The White House Plumbers: Kritik zur Pilotepisode der Politserie

Justin Theroux und Woody Harrelson in der Serie „The White House Plumbers“ © HBO

Knapp ein Jahr nach „Gaslit“ bei Starz hat HBO nun ebenfalls eine Miniserie zum Watergate-Skandal im Angebot: „The White House Plumbers“. Die Hauptrollen spielen Woody Harrelson und Justin Theroux sowie Lena Headey.

Die mächtigsten Menschen stürzen häufig über ihre dümmsten Fehler. Das Paradebeispiel ist Watergate, der Skandal, der Richard Nixon 1974 die Präsidentschaft kostete. Mit einer riskanten Geheimaktion hatte sein Wahlkomitee damals versucht, die politische Konkurrenz auszuspionieren. Ein zwielichtiger Agent von der CIA und sein Freund vom FBI organisierten den Einbruch in ein Hotel in Washington, D.C., um Abhörwanzen zu verstecken. Aufgrund ihrer Stümperhaftigkeit flog das Ganze bald auf, bis auch Nixon dafür in die Verantwortung gezogen wurde. Die Pointe: In den Umfragen hatte der Republikaner weit vor dem Gegenkandidaten gestanden, weshalb so drastische Mittel gar nicht nötig gewesen wären, um die Wahl zu gewinnen.

2022, als sich der Einbruch zum 50. Mal jährte, sah bereits der US-Kabelsender Starz eine gute Gelegenheit, den ziemlich wahnwitzigen Politthriller als Miniserie zu verfilmen, nämlich „Gaslit“. Es spielten Stars wie Julia Roberts, Betty Gilpin oder Sean Penn mit. Premiumkanal HBO ließ sich trotzdem nicht abschrecken, selbst auch einen Fünfteiler über Watergate zu drehen, der den deutlich schöneren Titel „The White House Plumbers“ (zu Deutsch in etwa: „Die Klempner im Weißen Haus“) trägt. Wie das gelungen ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)